投資17年股價飆3,890%！波克夏清倉比亞迪 BYD高層帥氣回應

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
投資大師巴菲特的波克夏公司已經完全出脫大陸電動車巨擘比亞迪（BYD）的持股，在投資這檔股票長達17年後全面獲利了結。美聯社
投資大師巴菲特波克夏公司已經完全出脫大陸電動車巨擘比亞迪（BYD）的持股，在投資這檔股票長達17年後全面獲利了結。比亞迪高層對此也予以回應了，表示「股票投資，有買就有賣，這是很正常的事情」，並對巴菲特這幾年來的投資認可表達感謝。

根據CNBC網站報導，波克夏自2022年8月開始減持比亞迪，當年持股價值在第2季暴增41%，已達到90億美元。截至去年6月，波克夏已出脫近76%持股，持股比率降至比亞迪在外流通股票的5%以下，這代表依規定不必再揭露後續售股情況，因此外界只知道該公司仍持有約5,400萬股。

然而，時事通訊Buffett Watch一位讀者指出，持有比亞迪股票的波克夏子公司「波克夏能源」第1季財報顯示，截至今年3月底，這筆投資的價值已經列為零。

波克夏發言人隨後證實，已經清倉比亞迪所有部位。

波克夏最初是在2008年時，在巴菲特長期副手、時任波克夏副董事長的孟格的推動下，波克夏首度買進比亞迪股票，以2.3億美元買進2.25億股。後來的事實證明這項投資極為成功，在波克夏持股期間，比亞迪的股價飆漲約3,890%。

對於最新的「清倉」消息，比亞迪集團公關處總經理李雲飛發文回應說，波克夏從2022年8月就開始減持17年前購買的比亞迪持股，去年6月其持股就已在5%以下了，「股票投資，有買就有賣，這是很正常的事情。感謝孟格和巴菲特對比亞迪的認可，也感謝過去17年的投資、幫助和陪伴，為所有的長期主義點讚」。

巴菲特並未詳細解釋波克夏開始拋售的原因，不過他在2023年接受CNBC採訪時表示，比亞迪是一家「卓越的公司」，由一位「卓越的人」經營，但「我覺得我們會找到更讓我感覺安心的資金用途」。

