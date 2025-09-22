快訊

拒領普發現金掀供養爭議 釋昭慧：月薪14萬全捐不需供養

拒絕「台灣護照」購票 陸春秋航空開第一槍：堅持一中原則

國際太空站生活大公開！剪頭髮要靠1物搞定 每天看16次日出

新加坡10月料維持貨幣政策 專家指未來有調整空間

中央社／ 新加坡22日專電

美國聯準會降息，不過，經濟專家預計，新加坡金融管理局在今年10月季度會議可能按兵不動，保持貨幣政策不變。新加坡對國際貿易的依賴程度高，經濟表現往往被視為全球貿易環境的晴雨表之一。

美國央行聯邦準備理事會（Fed）日前宣布降息1碼，盛寶金融（Saxo Markets）新加坡銷售交易主管丘原志在聯合早報報導中指出，Fed降息對金管局影響相對有限，加上新加坡經濟頗具韌性，製造業仍表現強勁，預料金管局10月將按兵不動。

不過，若美國降息後美元走弱，推升新幣快速升值、對出口造成壓力，他認為，新加坡金融管理局可能會透過調整新幣名目有效匯率區間的坡度，來放緩新幣升值步調。

新加坡以新幣名目有效匯率而非利率作為主要貨幣政策工具，藉由調整斜率、寬度和中點，決定新幣對新加坡主要貿易夥伴貨幣的走勢。

花旗銀行經濟師吉偉正認為，新加坡金管局將持續依據數據調整，採取漸進式的政策步調，預料至少要等到明年1月或在適當時機，才進一步放鬆貨幣政策。

野村證券首席經濟師帕拉修里斯（EubenParacuelles）認為，金管局10月預料將維持現行政策不變。他也指出，全球經濟成長仍面臨下行風險，特別是美國與中國，因此未來幾個季度貨幣政策仍有進一步放鬆的可能。

聯合早報報導，金管局今年已兩度放寬貨幣政策，7月則維持不變。受美國總統川普提出對等關稅影響，外部經濟展望趨向疲軟，因此金管局在4月調降新幣名目有效匯率政策區間的坡度，放慢新幣升值速度。

值得注意的是，雖然新加坡製造業目前仍算穩健，但關稅影響已逐漸浮現。隨著「提前出貨」效應消退，新加坡非石油出口8月較同期跌11.3%。

東協+3總體經濟監控辦公室（AMRO）研究強調，雖然新加坡面臨的美國對等關稅稅率較低，但新加坡經濟高度開放，全球貿易放緩和不確定仍會繼續影響經濟表現。其中，美國對製藥和半導體產品可能加徵關稅，恐怕進一步影響整體市場。

美國 新加坡

延伸閱讀

憂心美國言論自由　裘莉：我不認識我的國家

蝦皮在星國打造特色物流

因應美國對等關稅 產業支持擴及內銷市場

南韓商品輸美關稅暴增 上季被課稅收增幅…比去年Q4飆升46倍

相關新聞

巴菲特好愛日本商社！波克夏加碼三井物產 持股比率超過10%

投資大師巴菲特的波克夏公司已透過增持股票方式，成為三井物產的一家大股東。這是波克夏押注這家日本商社依然具有吸引力的最新行...

三星電子大漲逾5% 傳輝達認證HBM3E、記憶體漲價雙題材加持

三星電子股價今天盤中大漲逾5%，觸及逾一年高點，因上周末有報導指出，三星的先進記憶體晶片終於獲得輝達（Nvidia）認證...

創投家訪陸心得：這些領域已無法再投資 西方落後太多

來自西方國家八家風險投資公司的一組投資人，分享他們7月訪問中國大陸的見聞。他們此行參觀了工廠、與新創公司投資人晤談，並會...

投資17年股價飆3,890%！波克夏清倉比亞迪 BYD高層帥氣回應

投資大師巴菲特的波克夏公司已經完全出脫大陸電動車巨擘比亞迪（BYD）的持股，在投資這檔股票長達17年後全面獲利了結。比亞...

印度不受美國高關稅影響 散戶大軍如何撐起股市？

印度股市指數半年來上漲一成，且自美國總統川普對印度加徵50%關稅於8月27日生效以來，印股並未大跌，而是維持平盤，本地資金成為支撐股市主力，特別是大量散戶。為何印度人對本國經濟和股市前景很有信心？

暗酸川普搞垮南韓？李在明曝韓美談判最大障礙「恐重演1997金融風暴」

南韓總統李在明19日接受路透專訪於21日刊出，他示警，若首爾在缺乏保障措施的情況下，接受美國現行貿易談判要求，將3500...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。