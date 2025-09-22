新加坡10月料維持貨幣政策 專家指未來有調整空間

美國聯準會降息，不過，經濟專家預計，新加坡金融管理局在今年10月季度會議可能按兵不動，保持貨幣政策不變。新加坡對國際貿易的依賴程度高，經濟表現往往被視為全球貿易環境的晴雨表之一。

美國央行聯邦準備理事會（Fed）日前宣布降息1碼，盛寶金融（Saxo Markets）新加坡銷售交易主管丘原志在聯合早報報導中指出，Fed降息對金管局影響相對有限，加上新加坡經濟頗具韌性，製造業仍表現強勁，預料金管局10月將按兵不動。

不過，若美國降息後美元走弱，推升新幣快速升值、對出口造成壓力，他認為，新加坡金融管理局可能會透過調整新幣名目有效匯率區間的坡度，來放緩新幣升值步調。

新加坡以新幣名目有效匯率而非利率作為主要貨幣政策工具，藉由調整斜率、寬度和中點，決定新幣對新加坡主要貿易夥伴貨幣的走勢。

花旗銀行經濟師吉偉正認為，新加坡金管局將持續依據數據調整，採取漸進式的政策步調，預料至少要等到明年1月或在適當時機，才進一步放鬆貨幣政策。

野村證券首席經濟師帕拉修里斯（EubenParacuelles）認為，金管局10月預料將維持現行政策不變。他也指出，全球經濟成長仍面臨下行風險，特別是美國與中國，因此未來幾個季度貨幣政策仍有進一步放鬆的可能。

聯合早報報導，金管局今年已兩度放寬貨幣政策，7月則維持不變。受美國總統川普提出對等關稅影響，外部經濟展望趨向疲軟，因此金管局在4月調降新幣名目有效匯率政策區間的坡度，放慢新幣升值速度。

值得注意的是，雖然新加坡製造業目前仍算穩健，但關稅影響已逐漸浮現。隨著「提前出貨」效應消退，新加坡非石油出口8月較同期跌11.3%。

東協+3總體經濟監控辦公室（AMRO）研究強調，雖然新加坡面臨的美國對等關稅稅率較低，但新加坡經濟高度開放，全球貿易放緩和不確定仍會繼續影響經濟表現。其中，美國對製藥和半導體產品可能加徵關稅，恐怕進一步影響整體市場。