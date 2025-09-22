快訊

車禍前發限動…5少年共乘轎車撞進工地釀4死 生前車內嬉鬧畫面曝光

樺加沙颱風影響 台鐵中午12時後南迴線全面停駛

中央卡關？ 蔣萬安原訂9/25-9/27赴上海 今宣布雙城論壇暫緩

暗酸川普搞垮南韓？李在明曝韓美談判最大障礙「恐重演1997金融風暴」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南韓總統李在明19日在總統府接受路透專訪於21日刊出。路透
南韓總統李在明19日在總統府接受路透專訪於21日刊出。路透

南韓總統李在明19日接受路透專訪於21日刊出，他示警，若首爾在缺乏保障措施的情況下，接受美國現行貿易談判要求，將3500億美元以現金方式直接投資美國，南韓經濟可能陷入相當於1997亞洲金融風暴的經濟危機。

李在明指出，今年7月首爾與華府口頭達成貿易協議，美國總統川普承諾下調對韓關稅，交換條件之一是南韓須提供3500億美元投資。不過，美方要求以全現金投資，導致雙方談判卡關，至今尚未簽署書面協議。

李在明強調：「若沒有貨幣交換機制，按照美方要求一次給出3500億美元現金投資美國，南韓將面臨與1997年金融危機相同的局面。」

李在明透露，韓方已提議設立韓美外匯互換機制，以減少對韓元市場的衝擊。他強調，南韓不同於日本，南韓外匯存底約4100億美元，東京的外匯存底是南韓的兩倍以上，日圓擁有國際貨幣地位，以及既有的美日互換機制，而南韓條件較為脆弱。

李在明坦言，目前談判的核心也是最大的障礙在於「商業合理性」，他認為韓美工作層級談判提出的方案，沒有提供商業可行性的保證，因此很難彌合分歧。

問及是否會退出談判，李在明否認表示：「韓美作為血盟，我相信我們能保持最基本的理性。」

李在明談到美方在喬治亞州逮捕300多名韓籍工人事件時表示，南韓社會對「上銬畫面」感到憤怒，但認為這是執法過當而非川普主導。他強調，美方已道歉、允許工人留下，事件不會損害韓美同盟。

除經貿議題外，李在明也談及朝鮮半島安全局勢。他表示，近期雖釋出對北韓的善意，但平壤拒絕對話，他對短期內重啟韓朝會談並不樂觀。不過，他鼓勵川普下月亞太經濟合作（APEC）峰會期間再次會晤北韓領導人金正恩。

對於北韓與俄羅斯軍事合作，以及近期在中國大陸出席閱兵，李在明形容「對南韓安全構成重大威脅」。但他同時強調，這問題不能以單純的強硬回應解決，必須透過對話與協調。他警告，隨著南韓、日本與美國加強合作，中國、俄羅斯與北韓也加緊聯手，區域對抗正陷入「螺旋升級」。

李在明說：「這對韓國而言非常危險，我們必須找到一個脫身出口，避免軍事緊張持續升高，尋求和平共存之道。」

李在明22日將啟程前往紐約，預計在聯合國大會發表演說，並成為首位主持安理會會議的南韓總統。此行並未安排會見川普或推進貿易談判。

南韓 美國 李在明

延伸閱讀

自閉症跟懷孕初期吃止痛藥有關？川普政府傳將宣布相關聲明

柯克追悼會吸引10萬人潮 川普與馬斯克並肩而坐

馬杜洛致函川普 駁斥毒梟指控呼籲對話

美國要南韓投資3500億美元多嚴苛？韓媒：簡直露骨討空白支票

相關新聞

1997惡夢重演？李在明：南韓不能全依美方要求投資3,500億美元

南韓總統李在明接受路透專訪表示，如果未設任何保障措施就接受美國在貿易談判中的要求，南韓經濟可能陷入堪比1997年金融風暴...

暗酸川普搞垮南韓？李在明曝韓美談判最大障礙「恐重演1997金融風暴」

南韓總統李在明19日接受路透專訪於21日刊出，他示警，若首爾在缺乏保障措施的情況下，接受美國現行貿易談判要求，將3500...

本周開盤前 五件國際事不可不知

美股三大指數上周五（19日）再度同創歷史新高，周線均上漲超過1%，反映投資人押注聯準會繼續降息。市場本周將聚焦周五公布聯...

南韓大創展店速度 勝過超商

南韓大創從模仿日本百圓店起家，靠著高性價比的商品打出一片天，是當地民眾和外國遊客愛去的血拚之地。如今該公司估值超越許多南...

蝦皮在星國打造特色物流

蝦皮母公司、新加坡冬海集團（Sea），靠著家庭主婦、學生及退休人員等組成的大軍，打造出物流網路「SPX Express」...

Fed主席鮑爾周三談話 將發表經濟前景看法…市場緊盯

在美股近來迭創新高之際，許多美國投資人依然手持大把現金在場邊觀望，先行釐清關稅、財政及貨幣政策的前景，本周尤其將緊盯美國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。