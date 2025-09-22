暗酸川普搞垮南韓？李在明曝韓美談判最大障礙「恐重演1997金融風暴」

南韓總統李在明19日接受路透專訪於21日刊出，他示警，若首爾在缺乏保障措施的情況下，接受美國現行貿易談判要求，將3500億美元以現金方式直接投資美國，南韓經濟可能陷入相當於1997亞洲金融風暴的經濟危機。

李在明指出，今年7月首爾與華府口頭達成貿易協議，美國總統川普承諾下調對韓關稅，交換條件之一是南韓須提供3500億美元投資。不過，美方要求以全現金投資，導致雙方談判卡關，至今尚未簽署書面協議。

李在明強調：「若沒有貨幣交換機制，按照美方要求一次給出3500億美元現金投資美國，南韓將面臨與1997年金融危機相同的局面。」

李在明透露，韓方已提議設立韓美外匯互換機制，以減少對韓元市場的衝擊。他強調，南韓不同於日本，南韓外匯存底約4100億美元，東京的外匯存底是南韓的兩倍以上，日圓擁有國際貨幣地位，以及既有的美日互換機制，而南韓條件較為脆弱。

李在明坦言，目前談判的核心也是最大的障礙在於「商業合理性」，他認為韓美工作層級談判提出的方案，沒有提供商業可行性的保證，因此很難彌合分歧。

問及是否會退出談判，李在明否認表示：「韓美作為血盟，我相信我們能保持最基本的理性。」

李在明談到美方在喬治亞州逮捕300多名韓籍工人事件時表示，南韓社會對「上銬畫面」感到憤怒，但認為這是執法過當而非川普主導。他強調，美方已道歉、允許工人留下，事件不會損害韓美同盟。

除經貿議題外，李在明也談及朝鮮半島安全局勢。他表示，近期雖釋出對北韓的善意，但平壤拒絕對話，他對短期內重啟韓朝會談並不樂觀。不過，他鼓勵川普下月亞太經濟合作（APEC）峰會期間再次會晤北韓領導人金正恩。

對於北韓與俄羅斯軍事合作，以及近期在中國大陸出席閱兵，李在明形容「對南韓安全構成重大威脅」。但他同時強調，這問題不能以單純的強硬回應解決，必須透過對話與協調。他警告，隨著南韓、日本與美國加強合作，中國、俄羅斯與北韓也加緊聯手，區域對抗正陷入「螺旋升級」。

李在明說：「這對韓國而言非常危險，我們必須找到一個脫身出口，避免軍事緊張持續升高，尋求和平共存之道。」

李在明22日將啟程前往紐約，預計在聯合國大會發表演說，並成為首位主持安理會會議的南韓總統。此行並未安排會見川普或推進貿易談判。