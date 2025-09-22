1997惡夢重演？李在明：南韓不能全依美方要求投資3,500億美元

南韓總統李在明接受路透專訪表示，如果未設任何保障措施就接受美國在貿易談判中的要求，南韓經濟可能陷入堪比1997年金融風暴的危機。

根據兩國在7月達成的口頭協議，美國將降低對南韓商品加徵的關稅，以換取南韓提供3,500億美元投資等措施。李在明指出，因執行方式存在分歧，雙方尚未簽署正式協議。

李在明透過翻譯表示：「如果沒有貨幣互換協議，又按美方要求動用3,500億美元，全部以現金投資美國，南韓將面臨如同1997年金融危機般的局面。」

他上周五在辦公室接受專訪，也談及美國大規模移民突襲行動拘留數百名南韓人，以及首爾與北韓、中國大陸和俄羅斯的關係。

李在明本周一起赴紐約出席聯合國大會，將成為首位主持安理會會議的南韓總統，但南韓與軍事盟友及重要經濟夥伴美國的貿易和防務談判，為此行蒙上陰影。

讚揚川普對現代汽車工廠突襲行動的處理

自由派的李在明於6月補選中上台，在此，他的前任、保守派前總統尹錫悅因為短暫實施戒嚴遭罷黜下台並入獄。李在明致力穩定國家與經濟，計劃藉訪美向世界宣告「民主的南韓回來了」。

他8月與川普舉行首次峰會時，雖未發表聯合聲明，但聲稱兩人建立堅實私誼。

然而，本月川普政府卻對喬治亞州現代汽車電池廠突擊檢查，逮捕300多名涉嫌違反移民法的南韓員工，震動南韓。

李在明稱南韓民眾對工人遭「嚴苛」對待感到憤怒，川普政府公開被捕人士銬上鎖鏈的畫面。他警告，此舉可能嚇阻企業赴美投資。

但他同時強調，此事不會動搖雙邊同盟關係，更讚揚川普願意讓這些工人留下，並判斷突襲事件非川普親自指示，而是執法過度所致。

李在明說：「美方已就此事件道歉，雙方正研議合理解決方案。」他的辦公室表示，李在明紐約行沒有計劃會晤川普，貿易談判也不在議程中。

貿易談判癥結：投資執行與貨幣互換

美國商務部長盧特尼克強調，南韓應仿效日本與美國達成的協議，要求首爾接受協議條款或承擔關稅。

被問及是否會退出談判時，李在明回應：「相信血盟之間能保持最低限度的理性。」

南韓已提議，與美國建立外匯互換機制以緩解投資對韓元市場的衝擊。但李在明未說明美國接受的可能性，或此舉是否足以推進協議。

李在明指出，南韓與日本不同。日本擁有超過南韓兩倍的4,100億美元外匯存底，且日圓是國際流通貨幣，也已與美國建立貨幣互換機制。

他說，首爾與華府已書面約定，任何投資項目須具商業可行性，但細節磋商仍舉步維艱。

李在明表示：「達成保障商業合理性的具體協議是核心任務，同時也是最大障礙。」他補充說，工作層級會談中的提案缺乏商業可行性的保證，因此難以彌合分歧。

川普稱將「親自挑選」並控管投資項目，也就是說，華府擁有資金投放決定權。

但李在明的政策顧問金容範7月曾表示，南韓已添加安全機制，以便降低融資風險，包括支持具商業可行性項目，而非無條件金援。

李在明還說，首爾對增加分擔自身防務並無異議，但華府堅持將安全與貿易談判脫鉤。當被問及談判是否可能延至明年時，他回答：「我們應該儘快結束這種不穩定局面。」

與北韓、中國大陸、俄羅斯的緊張關係

李在明試圖緩和與擁核的北韓之間的緊張關係。不過，平壤拒絕南韓的示好。李在明對近期重啟南北韓對話並不樂觀。在與川普會晤時，李在明曾敦促川普於下月出席南韓主辦的亞太峰會期間，與金正恩再次會談。

他透露他的政府並沒有華府與平壤談判的詳細訊息：「我們判斷他們並未展開具體對話。」

對於北韓與俄羅斯軍事合作，李在明與前任尹錫悅的觀點一致，認為這對南韓安全構成重大威脅，但強調不能簡單回應這個問題，需透過對話協調解決。

本月在北京，中國國家主席習近平舉行大型閱兵與峰會時，北韓領導人金正恩與俄羅斯總統普丁併肩亮相。

李在明指出，當前社會主義陣營與資本主義民主陣營的對立加劇，而南韓的地緣位置恐使其有可能處於衝突的最前線。

他說，南韓、日本與美國日益加強合作，而中國、俄羅斯與北韓的關係也日趨緊密，這正形成一種軍事對抗升高的循環。

他說，「這對南韓而言極為危險，我們必須找到出口，避免軍事緊張持續升級。我們必須找到和平共存之道。」