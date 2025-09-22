本周開盤前 五件國際事不可不知

美股三大指數上周五（19日）再度同創歷史新高，周線均上漲超過1%，反映投資人押注聯準會繼續降息。市場本周將聚焦周五公布聯準會偏好的通膨指標個人消費支出（PCE）物價指數，美國記憶體龍頭美光（Micron）23日盤後也將公布財報。

以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

1.美中元首通話後 確認APEC將有「川習會」 川普稱習批准了TikTok交易

美國總統川普和中國國家主席習近平19日通電話後，川普大贊與習近平的會談成果，並宣布中美元首將在南韓APEC峰會期間會晤並會進行互訪。川普還宣稱習近平已批准將TikTok美國業務出售給美國投資者，但他也承認仍有一些最終步驟必須敲定。

白宮新聞秘書李維特上周六表示，根據稍早達成的一項協議，TikTok美國業務將由美國人多數持股並控制。她說，美國人將占據TikTok七個董事會席位中的六個。

2.川普的H-1B簽證10萬美元新規引發科技公司混亂

川普宣布價碼高達500萬美元的富豪永居項目，並簽署行政令對H-1B簽證的新申請人收取10萬美元的費用，新規引發科技公司混亂。

美國科技業及其他企業紛紛緊急通知持有美國H-1B簽證的員工避免出國旅行，微軟、Alphabet、亞馬遜等科技巨頭向受影響員工發出通知，要求其於20日前返回美國並取消出境計畫，此前白宮在19日宣布新規將於21日生效。

白宮官員周六澄清說，這項費用只影響新簽證申請，不影響續簽或現有簽證持有人，並將在即將到來的抽簽周期中實施。

3.普丁決定加大對基輔攻勢 阿拉斯加會談令其相信川普無意介入

據接近克里姆林宮的人士透露，俄羅斯總統普丁認定，軍事升級是迫使烏克蘭按照他的條件展開談判的最佳方式，而且川普不太可能在加強基輔防禦方面採取太多行動。

自上個月普丁與川普在阿拉斯加會晤後，普丁堅信，川普無意介入這場衝突。面對俄羅斯日益升級的攻勢，川普上周表達了對普丁做法的不滿，並提出對莫斯科及其盟友實施更嚴厲制裁，切斷俄羅斯的石油收入。

4.美國政府10月停擺風險升高 兩黨的臨時撥款法案在參院均闖關失敗

美國政府距離10月1日停擺又近了一步，上周五參議院民主黨和共和黨在臨時撥款法案上陷入僵局，雙方各自拿出的草案版本都被對方否決。如今，參議院已計劃休會一周，這使得化解衝突變得更為困難。參議院最晚可能要到9月29日才能返回華盛頓。眾議院計劃休會至10月1日之後。

川普警告說，聯邦政府很可能因為兩黨僵局而在10月份陷入停擺。

5.三星記憶體傳漲價 群聯、華邦、南亞科等後市添柴火

繼美光上周傳出暫停報價並預告全面調漲價格後，市場最新傳出，南韓記憶體巨頭三星近期也通知客戶，要調升第4季部份DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）報價，其中DRAM合約價漲幅最高上看三成，NAND相關產品則要漲5%至10%。

相關漲價消息並未獲三星證實，惟周末期間已在各大網路投資論壇引起熱議。法人指出，美光先前的漲價消息已讓市場對記憶體景氣谷底翻揚走勢吞下定心丸，一旦三星跟進漲價，為記憶體後市增添更多柴火，進一步帶旺相關台廠。