路透專訪 李在明：韓恐因美投資要求再陷1997金融危機

韓國總統李在明接受路透社專訪時表示，若政府在陷入停滯的貿易談判中未設下保障機制，就同意美國目前的要求，韓國經濟恐陷入堪比1997年亞洲金融風暴時的危機。

路透社報導，首爾與華府7月口頭達成貿易協議，各項措施當中又以美國承諾降低總統川普對韓國商品課徵的關稅稅率，以換取規模達3500億美元韓國對美投資最受矚目。

不過李在明表示，雙方因投資執行細節存在歧見，至今仍未將這項協議正式寫入文件中。

他透過傳譯指出：「如果我們依照美方要求的提領3500億美元，全部採現金方式投資到美國，而且沒有貨幣互換的保障，韓國將陷入1997年金融危機那樣的情境。」

李在明19日在總統辦公室受訪時，也提到美國大規模移民突襲行動，數百名韓國人在現代汽車（HyundaiMotor）喬治亞州電池廠被捕、兩韓關係，以及與中國和俄羅斯互動等議題。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）曾表示，韓國應比照日本與美國的協議。他重申川普政府有關外國政府須支付關稅的說法，要求首爾要不接受協議，要不繳交關稅。

被問到是否會退出協議時，李在明表示：「我相信血盟之間，至少應該能維持最基本的理性。」

韓國已提出與美國建立外匯互換機制，以減緩巨額投資對韓元匯市的衝擊。至於美方同意這項提議的可能性有多高，或這是否足以推動協議有所進展，李在明則未明確回應。

他表示，韓國與7月和美國簽署貿易協議的日本情況不同。東京不僅外匯存底是首爾4100億美元的兩倍以上，且日圓是國際貨幣，更已與美國建立互換機制。

李在明指出，首爾與華府已書面確認，相關投資計畫必須具備商業可行性，但細節協商卻困難重重。

他指出：「達成保障商業合理性的詳盡協議成為目前的核心任務，但同時也是最大的障礙。」李在明表示，目前工作層級的協議版本未明確保障商業可行性，導致雙方難以弭平歧見。

被問到協商是否會持續到明年時，李在明說：「此刻不穩定的情勢應儘早落幕。」