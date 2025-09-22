快訊

強颱樺加沙長胖增強！台東、恆春半島、屏東、高雄納陸警範圍

聽新聞
0:00 / 0:00

路透專訪 李在明：韓恐因美投資要求再陷1997金融危機

中央社／ 首爾22日綜合外電報導
南韓總統李在明。（美聯社）
南韓總統李在明。（美聯社）

韓國總統李在明接受路透社專訪時表示，若政府在陷入停滯的貿易談判中未設下保障機制，就同意美國目前的要求，韓國經濟恐陷入堪比1997年亞洲金融風暴時的危機。

路透社報導，首爾與華府7月口頭達成貿易協議，各項措施當中又以美國承諾降低總統川普對韓國商品課徵的關稅稅率，以換取規模達3500億美元韓國對美投資最受矚目。

不過李在明表示，雙方因投資執行細節存在歧見，至今仍未將這項協議正式寫入文件中。

他透過傳譯指出：「如果我們依照美方要求的提領3500億美元，全部採現金方式投資到美國，而且沒有貨幣互換的保障，韓國將陷入1997年金融危機那樣的情境。」

李在明19日在總統辦公室受訪時，也提到美國大規模移民突襲行動，數百名韓國人在現代汽車（HyundaiMotor）喬治亞州電池廠被捕、兩韓關係，以及與中國和俄羅斯互動等議題。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）曾表示，韓國應比照日本與美國的協議。他重申川普政府有關外國政府須支付關稅的說法，要求首爾要不接受協議，要不繳交關稅。

被問到是否會退出協議時，李在明表示：「我相信血盟之間，至少應該能維持最基本的理性。」

韓國已提出與美國建立外匯互換機制，以減緩巨額投資對韓元匯市的衝擊。至於美方同意這項提議的可能性有多高，或這是否足以推動協議有所進展，李在明則未明確回應。

他表示，韓國與7月和美國簽署貿易協議的日本情況不同。東京不僅外匯存底是首爾4100億美元的兩倍以上，且日圓是國際貨幣，更已與美國建立互換機制。

李在明指出，首爾與華府已書面確認，相關投資計畫必須具備商業可行性，但細節協商卻困難重重。

他指出：「達成保障商業合理性的詳盡協議成為目前的核心任務，但同時也是最大的障礙。」李在明表示，目前工作層級的協議版本未明確保障商業可行性，導致雙方難以弭平歧見。

被問到協商是否會持續到明年時，李在明說：「此刻不穩定的情勢應儘早落幕。」

美國 李在明

延伸閱讀

美國要南韓投資3500億美元多嚴苛？韓媒：簡直露骨討空白支票

接受《時代》專訪 李在明曝美方談判「獅子大開口」：若接受我早被彈劾

南韓做1事令台難堪…李在明提「前總統之子」任駐中大使 謝金河：似乎有深層意義

三百多名南韓工人被捕要怪現代！美商務部長：早該找我幫忙

相關新聞

Fed主席鮑爾周三談話 將發表經濟前景看法…市場緊盯

在美股近來迭創新高之際，許多美國投資人依然手持大把現金在場邊觀望，先行釐清關稅、財政及貨幣政策的前景，本周尤其將緊盯美國...

1997惡夢重演？李在明：南韓不能全依美方要求投資3,500億美元

南韓總統李在明接受路透專訪表示，如果未設任何保障措施就接受美國在貿易談判中的要求，南韓經濟可能陷入堪比1997年金融風暴...

本周開盤前 五件國際事不可不知

美股三大指數上周五（19日）再度同創歷史新高，周線均上漲超過1%，反映投資人押注聯準會繼續降息。市場本周將聚焦周五公布聯...

南韓大創展店速度 勝過超商

南韓大創從模仿日本百圓店起家，靠著高性價比的商品打出一片天，是當地民眾和外國遊客愛去的血拚之地。如今該公司估值超越許多南...

蝦皮在星國打造特色物流

蝦皮母公司、新加坡冬海集團（Sea），靠著家庭主婦、學生及退休人員等組成的大軍，打造出物流網路「SPX Express」...

歐盟限制新金融資料共享 擬排除大型科技公司

英國金融時報（FT）報導，在德國支持下，歐盟正採取行動，將臉書母公司Meta、蘋果、Google及亞馬遜（Amazon）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。