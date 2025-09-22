蝦皮在星國打造特色物流

快訊

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電

蝦皮母公司、新加坡冬海集團（Sea），靠著家庭主婦、學生及退休人員等組成的大軍，打造出物流網路「SPX Express」，達成難以辦到的重振任務：股價從低點暴漲400%以上。

新加坡常常能看到家庭主婦在電梯旁的臨時攤位整理包裹；退休大叔穿著拖鞋、揹著購物袋送貨。這些人是SPX Express的骨幹，蝦皮每年在當地的數十億個包裹，大多由他們處理。

蝦皮2021年面臨難題，疫情期間需求爆炸，運送管道卻不堪負荷。

當時蝦皮大多依賴印尼極兔快遞或新加坡郵政等第三方運輸業者，於是砸錢打造自身的物流部門。

冬海創辦人李小冬找來前醫院經營者哈魯相助。哈魯擅長在高風險、時間緊迫、顧客導向的環境中，協調地方團隊。他努力縮短運送時間、降低成本，建造出龐大的物流網路，在東南亞市占率從2022年的幾乎為零，2024年增至約25%。

如今SPX Express運作順暢，貨物半夜在分揀中心掃描，並透過輸送帶送到不同顏色的塑膠袋，每個顏色代表新加坡的不同地區。像這樣的分類設施，每天可以處理超過40萬個包裹。

新加坡的SPX Express包裹，九成能隔日送達；在亞洲其他地區，近半數能在兩日內送達。

SPX Express優勢在於親切，貨件可能會由退休鄰居、或隔壁想賺零用錢的小孩送達。星國原本就有請鄰居代收貨物的習慣，蝦皮以此為基礎，打造收貨點，如今有超過3,500個據點，包括公寓、店鋪、鎖店等。

至去年秋季為止，冬海集團大部分自家包裹都由自家物流部門運送。華爾街注意到蝦皮的成功，促使冬海市值突破1,000億美元。冬海在紐約證交所掛牌的股票，從去年1月的低點，暴衝454%。

馬來亞證券的股票研究分析師沙里說，冬海的強力復甦，主要由電商業務的成長驅動，在疫後時期的執行成效極佳。

但SPX也並非完全沒有引起摩擦。居民抱怨業者利用公共空間來分揀包裹，星國的市鎮理事會往往要求SPX從一個街區轉往另一個。

SPX一般每件包裹支付0.50星元（約新台幣12元），意味著工人總是長時間奔忙。

