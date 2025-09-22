南韓大創展店速度 勝過超商

南韓大創從模仿日本百圓店起家，靠著高性價比的商品打出一片天，是當地民眾和外國遊客愛去的血拚之地。如今該公司估值超越許多南韓零售巨頭，門市擴張速度更勝便利商店。

南韓折扣連鎖店霸主南韓大創母公司Asungdaiso雖未上市，但身價不凡，分析師估計估值介於10兆-11兆韓元（72億-79億美元），約比南韓超市龍頭E-Mart的2.4兆韓元、百貨巨擘Lotte購物2兆韓元的高出四倍。

在南韓實體零售業不景氣之際，南韓大創持續擴張，展店速度超過超商，門市數量從2020年的1,339家，2025年7月增至1,600家。反之，韓國四大連鎖超商的總店數，在2023年底觸頂、達55,202家，2024年降至55,194家。

零售業人士說，南韓大創不斷擴增門市和產品線，利用規模經濟，強化產品高CP值的吸引力。

南韓大創創辦人朴正富（音譯）在草創時期從日本百日圓商店取得靈感，1997年在首爾千戶洞開設了南韓首家均一價格商店，隨後日本大創母公司在2001年投資取得34.21%股權，把日本商品和日式效率帶入韓國。但2023年情勢反轉，Asungdaiso以5,000億韓元（3.8億美元）向日本大創買回全部持股，變回韓方全資持有的公司。

僅管南韓大創的商品售價在1,000-5,000韓元間（約新台幣20-100元），利潤卻勝過大型超市和百貨公司，去年營業利益率為9.4%，優於南韓好市多的3.3%、酷澎的1.46%。

外界認為密訣有三。首先是高CP值、品項豐富。南韓大創注重生產自有品牌商品、大量採購、簡化供應鏈，同時與供應商緊密合作，盡量避免使用配銷中間商，以壓低成本並提供誘人定價。該公司也跨足單價更高的品項，與當地知名美妝巨擘攜手推出獨家美妝品，這讓年輕人和外國遊客都喜歡到南韓大創逛街，瀏覽平價商品。第二為控制租金。南韓大創避免租金高昂的黃金地段一樓設點，瞄準巷弄、地下樓或二樓等B級地點。