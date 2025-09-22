歐盟限制新金融資料共享 擬排除大型科技公司

快訊

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電

英國金融時報（FT）報導，在德國支持下，歐盟正採取行動，將臉書母公司Meta、蘋果、Google及亞馬遜（Amazon），排除在當地的新金融資料共享系統之外。若消息為真，恐怕讓歐美貿易再陷緊張。

FT看到寄給歐盟成員國的文件中，德國建議將美國大型科技集團排除在外，「以促進歐盟數位金融生態系的發展、確保公平的競爭場域，並保護消費者的數位主權」。歐盟外交官表示，「金融資料共享」（FiDA）法規經過兩年多磋商，協商將在未來幾周將進入最後階段，而大型科技集團則幾乎確定敗陣。

此決定將對銀行提供莫大支持，以對抗科技巨擘的競爭威脅。這些銀行擔心大型科技集團將運用這些資料，讓客戶不再需要銀行之類的中介機構，同時科技大廠也能從了解人們的開銷及儲蓄行為中，獲取極大價值。

FiDA改革目的是讓第三方服務提供者，取得銀行及保險業者的資料，來打造財務諮詢等新服務。但歐洲金融業奮力阻止，宣稱新規範將讓數位守門人得以利用歐洲金融機構的敏感資料，來強化主宰地位。產業界的擔憂得到歐洲議會支持，稍後歐盟執委會及關鍵成員國德國也相挺。

歐盟 德國 外交官

