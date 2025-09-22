LVMH董座砲轟富人稅構想

快訊

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電

法國精品巨頭LVMH董事長阿諾特（Bernard Arnault）加入以課徵富人稅修復法國財政的爭論，批評倡議超級富豪稅的經濟學家祖克曼（Gabriel Zucman）是「極左行動分子」，認為他的意識型態將摧毀法國經濟。

阿諾特接受「周日泰晤士報」（Sunday Times）訪問時表示，祖克曼支持對個人資產超過1億歐元（約1.17億美元）的超級富豪，課徵2%的富人稅，可能摧毀法國經濟。他認為祖克曼是極左運動份子，運用自身的偽學術專業，來為其意識型態服務，意在摧毀自由經濟，但只有這種經濟體制能造福所有人。

祖克曼則駁斥表示，他從不是任何運動或政黨的運動份子，他的研究室根據研究、而非意識形態。他日前指控，法國億萬富豪不是沒繳所得稅、不然就是繳納稅額極少，指出富豪透過控股公司取得的股息，無須繳稅。

社會黨本月委託Ifop進行的民調顯示，86%民眾支持課徵超級富豪稅。

法國 超級富豪

