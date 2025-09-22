Fed主席鮑爾周三談話 將發表經濟前景看法…市場緊盯

在美股近來迭創新高之際，許多美國投資人依然手持大把現金在場邊觀望，先行釐清關稅、財政及貨幣政策的前景，本周尤其將緊盯美國聯準會（Fed）主席鮑爾對經濟前景的看法。

鮑爾將在台灣時間24日凌晨零時35分，針對經濟政策發表看法，並且接受問答。Fed上周才以就業與通膨雙重職責中，勞動市場的下行風險升高為由，降息1碼，為美國總統川普重返白宮以來首度降息。

美國26日公布的8月通膨指標個人消費支出（PCE）平減指數年升率預料攀升0.1個百分點至2.7%，核心PCE年升率估將維持在2.9%，暗示Fed願意容忍更高的通膨，但個人消費支出月升幅將保持為穩健的0.5%，可能考驗Fed年底前的降息計畫。

隨著貨幣政策前景添變數，Crane數據顯示，投資人持續把資金投入類似現金的貨幣市場基金，上周資產規模攀抵創紀錄的7.7兆美元。

儘管Fed已降息，貨幣市場基金吸金的趨勢短期仍不太可能扭轉。Crane彙整100檔貨幣市場基金的指數顯示，截至8月底，貨幣市場基金的7日年化淨報酬率為4.1%，遠高於全美儲蓄帳戶平均0.6%的年利率。

不過，華爾街人士已建議不必持有這麼多現金作為緩衝。法國興業銀行（Société Générale）的策略師團隊近期將現金建議配置比率，從10%下調至5%，暗示投資人應增持股票。

Crane Data總裁克倫表示，貨幣市場基金的規模在今年底前可能持續壯大，若明年突破8兆美元，他也不會訝異。