指祖克曼是「極左行動分子」 LVMH董事長阿諾特：富人稅將毀法國經濟

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
精品巨頭路威酩軒（LVMH）董事長阿諾特（Bernard Arnault）表示，徵收富人稅的主張將會毀掉法國經濟。路透
精品巨頭LVMH董事長阿諾特（Bernard Arnault），指富人稅倡議者、經濟學家祖克曼（Gabriel Zucman）是「極左行動分子」，認為其意識型態將毀掉法國經濟。

阿諾特對「星期日泰晤士報」（Sunday Times）表示，祖克曼支持對個人資產超過1億歐元（約1.17億美元）超富徵收2%稅率，這種作法恐摧毀法國經濟。阿諾特認為祖克曼是極左行動份子，運用自身的偽學術專業，來為其意識型態服務，意在摧毀自由經濟，但只有這種經濟體制能造福所有人。

阿諾特並說，祖克曼怎麼可以直接牽扯到他，他是最大的個人納稅人，他經營的公司，也是最大的企業納稅者。根據彭博億萬富豪指數，阿諾特個人財富估達1,690億美元，是歐洲大富豪。

法國國會分裂，沒有一黨取得絕對多數，難以通過預算，來控制赤字。社會黨在僵局國會中扮演關鍵角色，力推富人稅，稱一年將能籌得150億歐元。根據祖克曼估算，約1,800個法國家戶，將適用此稅率。

祖克曼20日說，法國億萬富豪不是沒繳所得稅、不然就是繳納稅額極少，指出富豪透過控股公司取得的股息，無須繳稅。

法國 富人 稅率

