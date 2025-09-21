亞曼尼逝世、安娜溫圖交棒 他們留給世界…也留給台灣4新思維

摘要 創新不一定需要顛覆傳統，透過微幅調整和跨界整合，也有機會創造出強大的品牌價值。

最近有2個跟時尚有關的新聞，第一是男裝大師Giorgio Armani（亞曼尼）逝世，另外一件事是美國著名女性時尚雜誌《Vogue》總編輯Anna Wintour（安娜·溫圖）卸下美國版總編輯職務，並交棒給新任編輯。

Armani以去結構化西裝革新時尚界，用柔軟布料與無墊肩設計，讓西裝更舒適，以灰色、米色、藍色為基調，營造低調、典雅風格。他的設計推崇線條乾淨、裝飾最小化，改寫了西裝定義，讓時尚在日常中穿出品味。

在1980～1990年代，Armani西裝成為全球成功人士的象徵，並在電影《美國舞男》中讓李察吉爾（Richard Gere）穿上亞曼尼西裝，將義大利時尚推向國際舞台。

Anna Wintour 1988年登上《Vogue》美國版主編寶座，首個封面就讓模特穿牛仔褲配高級時裝，打破傳統。她讓平價與奢華並存，既能影響名媛穿著，也能打進普通女孩的衣櫃，創造了「跨界」流行。

最近「日流」和「韓流」已風靡時尚界，何時我們能創造「台流」時尚、引領國際風潮？

從這2個傳奇，我們可以學到什麼？

1.任何產業都有創新的可能，應學習跳脫傳統思維、走出不一樣的路

Armani拒絕浮誇，注重質感與細節的設計哲學，和賈伯斯的極簡風格相似。他在時尚界實踐了「少即是多」的簡約美學，贏得廣大受眾，證明簡約美學與浮華時尚不同的市場價值。台灣企業常被傳統框架限制，應該學習他們敢於顛覆既有模式的勇氣。

2.創新不必革命，精妙調整就有機會脫穎而出

Armani並非完全拋棄西裝傳統，而是精妙的調整布料運用和色彩搭配。他微調藍色與灰色的上班西裝，創造出自然下垂的舒適感，便讓服裝彰顯穿著者的自信與個性。各行各業都適用這個道理。

3.「簡單」與「平價」也具有無限價值

Armani證明優雅、不拘謹的剪裁風格能讓時尚不再遙不可及，Anna的混搭更直接展現平價與奢華可以並存的概念。商品不需要追求昂貴複雜，簡約實用同樣能創造品牌價值。

4.跨界整合擴大影響力，獨立經營也能永續發展

Armani跨界到好萊塢紅毯、電影服裝設計，擴大品牌影響力，但始終堅持獨立經營、不願被購併，在全球奢侈品界極為罕見。他證明了獨立品牌也能永續發展，台灣企業應該學習這種跨界整合能力，在不同市場間建立橋樑。

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文亞曼尼逝世、安娜溫圖交棒⋯他們留給世界，也留給台灣的4個新思維》