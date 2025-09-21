科技暴君81歲還在拚！把上古神獸甲骨文變成飆股的男人

摘要 2025年9月10日，甲骨文（Oracle）股價暴漲43%，創下自1992年以來最大單日漲幅，讓共同創辦人賴瑞·艾里森（Larry Ellison）身家一度躍升至3,930億美元，短暫登上全球首富。艾里森出身單親家庭，兩度輟學，受IBM科學家啟發創辦甲骨文，帶領公司歷經破產邊緣與網路泡沫挑戰，屹立近半世紀。

2025年9月10日，甲骨文（Oracle）股價在一天之內暴漲43%，創下自1992年以來的最大單日漲幅，也讓共同創辦人賴瑞·艾里森（Larry Ellison）的淨資產單日飆升至3,930億美元，短暫超越特斯拉執行長馬斯克，成為全球首富。

雖然馬斯克現在又回到榜首了，但這一刻，足夠讓外界對這位現年81歲的科技老將投以全新目光。究竟這位從布朗克斯出生、輟學又創業，歷經風霜、充滿爭議與驚奇的男人，是怎樣的人？

因養母去世輟學、打工自學累積程式設計基本功

1944年8月17日，未婚的絲佩爾曼（Florence Spellman）在紐約布朗克斯（Bronx）生下了艾里森。出生不久後，艾里森染上肺炎，身為猶太裔的親生母親無力撫養，就讓姑姑與姑丈收養了艾里森，這位矽谷傳奇就在貧困的芝加哥南區，與中產家庭的背景下長大成人。

求學時期，艾里森先後進入伊利諾大學香檳分校（UIUC）與芝加哥大學，但都沒能完成學業。在伊利諾大學時是因為養母過世輟學，到了芝加哥大學也只念了一學期。

1966年，22歲的艾里森搬到加州柏克萊城找工作，落腳在當時正快速崛起的科技重鎮矽谷旁，許多同儕還在為高學歷苦讀，艾里森已接觸各類工作：他進過富國銀行，也待過主機公司Amdahl，還靠自學和實戰經驗，打下設計程式的基本功，為日後的創業鋪路。

受IBM科學家啟發，催生甲骨文

1970年後期，IBM科學家Edgar F. Codd提到一種革命性的資料儲存方式——「關聯式資料庫」（relational databases），艾里森被這新穎的概念啟發，認為這將改變全世界處理資訊的方式。

艾里森和3位合夥人只用兩千美元當創業基金，成立了「軟體開發實驗室」（Software Development Laboratories），這便是甲骨文的前身。

SDL曾一度短暫改名成「關聯式軟體公司」（Relational Software），直到1982年才正式定名為甲骨文（Oracle Systems），1986年甲骨文營收達5,500萬美元，成功上市，進入大眾視野。

學習慾強、敢冒險！在位37年的科技暴君

艾里森是一個矛盾卻充滿魅力的人。他身上有幾個鮮明特質：學習慾強、愛冒險、不斷挑戰自己，並且永遠願意擁抱新事物。

他是一個不斷自我學習的人。哪怕在執掌公司長達37年後，終於在2014年卸下CEO職位，艾里森明明可以退休了，卻還是牢牢抓著董事長與技術長（CTO）的角色不放掉，確保技術方向由他定調。

艾里森同時也是天生的冒險家。他的收購手筆一向大膽：先以103億美元拿下 PeopleSoft，再將Sun Microsystems收入口袋，一併掌握MySQL等關鍵技術，大幅擴充公司版圖。這些外界眼中的高風險賭注，最後證明他賭對了。

1990年代初期，甲骨文曾因財務誤判陷入破產邊緣，艾里森不得不大幅裁員、重整團隊。但他撐了下來。僅僅兩年後推出的Oracle7成為熱銷產品，讓公司起死回生，重新站穩市場，並有實力正面迎戰Informix等強勁對手。

接著，他又敏銳捕捉到網路泡沫時期的需求，讓甲骨文的資料庫成為無數新創公司的後盾。如今，歷史彷彿再次重演。艾里森再一次嗅到了時代變化的氣味：AI崛起。這回艾里森看到了，「AI熱潮」勢必激起雲端基礎設施的龐大需求。就像當年他預見了網路的誕生，電腦資料的儲存方式將被重新定義一樣。

活在自己節奏裡的矽谷巨人

事業之外，艾里森的生活也展現「活在自己節奏裡」的本色。

艾里森的興趣與資產版圖橫跨多個領域。他幾乎買下整座夏威夷蘭奈島（Lānaʻi）98%的土地，親自推動永續農業、蓋度假療養聖地；在加州則擁有多處豪宅。至於生活方式，他從不掩飾對奢華的喜好——遊艇、帆船、名錶收藏，樣樣都少不了。

感情世界同樣高調，他至今已結過五次婚，現任第六任妻子比他小近半個世紀，這些選擇經常成為媒體焦點，引發外界爭議，但他顯然毫不在意，始終以「按照自己的方式活著」為信條。

雖然出身平凡、兩度輟學，艾里森卻善於捕捉趨勢，從資料庫到雲端、再到 AI，他總能提前看見產業轉折點。或許正因早年的經歷，他更容易跳脫傳統框架，不受體制束縛。對他而言，旁人的眼光從不是指南針，他選擇用自己的節奏走出一條獨特的路。

如果要用一句話形容艾里森，那就是：他是一個不斷挑戰邊界的人。無論在技術、商業，還是私人生活，他從不循規蹈矩，卻活得真實而徹底。

艾里森不只是甲骨文的創辦人，或一時的全球首富。他從布朗克斯的孤兒少年，一路走到全球科技舞台的巔峰，能帶領甲骨文這頭「上古神獸」在激烈的科技叢林裡存活近半世紀，本身就是一段傳奇。

