預購量年增66%！俄羅斯開賣iPhone 17 經銷商：忠實果粉絕不換他牌

俄羅斯的蘋果（Apple）主要經銷商Restore:今天於全國門市開放體驗和預購最新機型iPhone 17，預購量較去年同期暴增66%，顯示買氣不受經濟放緩影響。

路透社報導，俄羅斯人民對蘋果智慧手機需求仍強，顯示即使俄國經濟進一步走疲，消費者對熱門產品的熱情絲毫不減。

俄羅斯正面臨20年來最高的利率水準，且國家預算赤字超過4兆盧布，經濟壓力沉重。

Restore:母公司Inventive Retail Group（IRG）公關主任瑟米希娜（Lyudmila Semushina）表示：「今年（新機）預購量較去年同期暴增66%。」

Restore:門市今天展示的蘋果新品僅供體驗，消費者在現場預購後，業者預計數日內完成配送。

2022年俄羅斯侵略烏克蘭遭到國際制裁後，蘋果官方門市已停止在俄羅斯銷售產品，並中止包含ApplePay在內多項服務。不過，iPhone在俄羅斯依舊買氣不墜，即使售價普遍高於西方市場。

瑟米希娜在莫斯科一家Restore:分店受訪時說：「有一大群忠實果粉，絕對不會以其他手機取代iPhone。」

Restore:線上商店銷售資訊顯示，入門款iPhone 17256GB售價為11萬9990盧布（約新台幣4萬3457元），較英國和美國同款機型售價分別高出約29%和約57%。

瑟米希娜也說，「新iPhone上市初期通常會稍微缺貨」，強調公司供應鏈「相對穩定」，但平行輸入產生的額外物流成本已推升零售價格上揚。

俄國顧客柯契可夫（Oleg Kochetkov）表示：「認真考慮入手iPhone Air取代現有手機，這次是重大升級。」他補充說，隨著莫斯科當局限制社群媒體WhatsApp和Telegram通話服務，俄國民眾日益傾向使用iPhone的FaceTime進行通話。

科技產品部落客葉比克欣（Sergei Yepikhin）告訴路透社，「新機有許多功能吸引我，尤其是相機」，並透露他正考慮入手iPhone 17 Pro取代現有安卓手機。