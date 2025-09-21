北美台灣科技年會 展現台美科技生態系創新力量

2025北美台灣科技年會今天在矽谷聖克拉拉會議中心盛大登場，串聯產業、投資、及人才資源，從前沿科技論壇、新創展演、職涯交流、到晚間的跨界AI音樂盛宴，全面展現台美科技生態系的創新力量。

北美台灣科技年會由矽谷非營利組織TaiwanNextFoundation主辦，今年邁入第4屆，以「連結、創新、投資」（Connect、Innovate、Invest）為核心主軸。

開幕儀式上，TaiwanNext Foundation主席謝凱婷表示，北美台灣科技年會逐年舉辦，已經累積超過1萬名與會者，今年除了持續聚焦生成式AI、主權AI等熱門議題，更透過科技與音樂、美食、時尚、電影的跨界結合，讓世界看見台灣的創新實力。

今年年會關注7大創新領域，包括AI晶片、主權AI、生成式AI應用、人機介面設計、生醫科技、機器人與硬體科技，希望讓與會者掌握跨領域的最新發展趨勢。

AI晶片為此次3大主題演講之一，由美國晶片公司安霸（Ambarella）執行長王奉民與談，分析邊緣AI（Edge AI）的未來發展與跨產業應用前景。

王奉民指出，生成式AI發展至今，目前大量資金流向雲端，但邊緣AI時代將會到來；因為許多應用需要即時被處理，好比自動駕駛技術；再者，將資訊傳到雲端會產生巨大傳輸和儲存成本；另外還有一個考量便是隱私，許多公司傾向將資料保留在本地。

王奉民認為，雲端和邊緣AI在整體AI市場中的占比，最終將各占一半。

當被問到在AI競賽中，像電動車大廠特斯拉（Tesla）等系統公司開始設計晶片，而像輝達（Nvidia）等晶片公司開始涉入系統平台，還有Google等科技公司同時發展晶片和系統，誰會更勝一籌。王奉民認為關鍵在於誰能夠定義出最有效率的解決方案。