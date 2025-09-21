快訊

美H-1B新規引恐慌！白宮澄清「這情況」免繳10萬 不影響現有簽證

先別買！MacBook Pro大升級傳2026登場 6大更新、還有觸控螢幕

氣象署8：30發布颱風樺加沙海警！ 「首波警戒範圍」出爐

TikTok美國化！白宮：7席董事美方握6席 中方董事禁入安全委員會

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
白宮發言人李維特20日透露，根據美中本周達成協議，中企字節跳動在美國的TikTok業務將由美國人持有多數股權。美聯社
白宮發言人李維特20日透露，根據美中本周達成協議，中企字節跳動在美國的TikTok業務將由美國人持有多數股權。美聯社

彭博資訊報導，白宮發言人李維特20日受訪透露，根據美中本周達成協議，中企字節跳動美國TikTok業務將由美國人持有多數股權，董事會7席中6席為美國人，且應用程式的演算法將由美方掌控，最終協議將在數日內簽署通過。

根據一名白宮資深官員，美方董事會成員將具備國安與網路安全背景，剩餘1席字節跳動指派董事將被排除在安全委員會之外。

這名白宮官員透露，字節跳動持股降至20%以下，新投資人包括甲骨文、私募股權公司銀湖（Silver Lake）與創投公司安德立森霍洛維茲（Andreessen Horowitz）。

此外，該官員表示，甲骨文將擔任TikTok的安全供應商，與美國政府合作監控應用程式安全，美國使用者的資料將儲存在美國，中國沒有存取權。

美國 白宮 TikTok 字節跳動

延伸閱讀

白宮：新TikTok美國實體董事會將由美國人主導

川普政府斡旋TikTok案 白宮將入帳數十億美元

以軍單方面攻擊在卡達的哈瑪斯 川普：無助於推進目標

破除外界質疑 川普多日打高爾夫球曬健康

相關新聞

TikTok美國化！白宮：7席董事美方握6席 中方董事禁入安全委員會

彭博資訊報導，白宮發言人李維特20日受訪透露，根據美中本周達成協議，中企字節跳動在美國的TikTok業務將由美國人持有多...

日圓再不買沒機會？花旗估明年底前升值近10% 批去美元化是「幻想」

花旗集團分析師駁斥全球投資人尋求減少依賴美元的說法，認為去美元化論述是未獲得經濟數據支撐的「幻想」，但仍看空美元，預期日...

美股又創高 將破除9月魔咒…投資人押Fed繼續降息

美國股市三大指數上周五（19日）再度同創歷史新高，投資人押注聯準會（Fed）會繼續降息，進而提振企業獲利展望，美股逢9月...

美銀分析 科技七雄還能再漲

根據美國銀行（BofA）策略師團隊的分析研究，美國大型科技股還有上漲空間，投資人或仍可布局獲利。

華爾街押美明年底前大降息 預測Fed將調降5碼

華爾街認為美國利率下降速度會比聯準會（Fed）預期來得快，押注Fed明年底前將降息5碼，比最新「點狀圖」暗示的降息幅度多...

馬斯克要把想法轉化文字 旗下腦機介面公司大突破

全球首富馬斯克的腦機介面公司Neuralink打算10月在美國推出臨床試驗，旨在運用自家裝置把腦中的思想轉化為文字，可能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。