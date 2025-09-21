賭Fed降息 美股3大指數創新高

美國股市三大指數上周五再度同創歷史新高，投資人押注聯準會（Fed）會繼續降息，進而提振企業獲利展望，美股逢九月必跌的歷史魔咒可望迎刃而解。

標普五百指數十九日上漲百分之○點五，那斯達克漲百分之○點七，道瓊工業指數上揚百分之○點四，都創下歷史新高，三大指數周線均上漲超過百分之一。

聯準會上周三降息一碼（○點二五個百分點），交易員預期十月和十二月會再降息。聯準會最新預測中位數也顯示今年可能再降兩次。

聯準會新任理事米倫接受ＣＮＢＣ訪問時表示，他之所以獨排眾議主張降息兩碼，是因為他認為關稅對通膨沒有實質影響。另一方面，立場偏鷹的明尼阿波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里則預料今年還會再降息兩次。

瑞銀全球財富管理公司策略師霍夫曼布查迪表示，「歷來在非衰退環境下啟動的聯準會寬鬆周期有助支撐股市，我們認為，人工智慧、企業獲利和消費將進一步支撐股市上漲」。

根據美國銀行（BofA）策略師團隊的分析研究，美國大型科技股還有上漲空間，投資人或仍可布局獲利。

美銀分析過去一個世紀以來的十次股市泡沫，發現股票被極端高估的泡沫期間，由谷底至峰值的漲幅平均為百分之二百四十四。再看這波美股科技七雄的泡沫，由二○二三年三月的低點到現在，漲幅為百分之二百廿三，所以仍有上漲空間。

不過摩根大通的策略師提醒，科技股漲勢中的一大風險是，一旦ＡＩ公司的財報令人失望，可能引爆拋售，重現今年四月時的股災。

Nationwide Financial首席市場策略師哈克特指出，歷來九月往往出現回調，但今年市場走勢打破這個模式。不過，他也提醒，「標普五百指數預估獲利換算的本益比為廿二倍，波動率受到壓制，因此一段時間的整理或震盪屬於正常且健康的走勢」。

本周五將公布聯準會偏好的通膨指標八月個人消費支出（ＰＣＥ）物價指數，將進一步確認聯準會這次更新的經濟預測。FactSet調查的經濟學家預估，八月ＰＣＥ物價指數年增百分之二點八，將高於上月的百分之二點六。