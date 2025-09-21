聽新聞
美銀分析 科技七雄還能再漲
根據美國銀行（BofA）策略師團隊的分析研究，美國大型科技股還有上漲空間，投資人或仍可布局獲利。
美銀分析過去一個世紀的十次股市泡沫，發現股票被極端高估的泡沫期間，由谷底至峰值的漲幅平均為244%。再看這波美股科技七雄的泡沫，由2023年3月的低點到現在，漲幅為223%，仍有上漲空間。
美股科技七雄目前的估值，也支持了還能再往上攻的觀點。美銀策略師們表示，歷史上的股市泡沫通常以58倍的本益比、股價較200日移動均線高出29%，迎來泡沫破裂。現在的美股科技七雄本益比為39倍，股價較200日均線高出20%。
上周美銀公布基金經理人調查，42%受訪者認為本月最擁擠的交易是在「做多科技七雄」。不過摩根大通的策略師提醒，科技股漲勢中的一大風險是，一旦AI公司的財報令人失望，可能引爆拋售，重現今年4月時的股災。
