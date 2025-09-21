快訊

美銀分析 科技七雄還能再漲

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

根據美國銀行（BofA）策略師團隊的分析研究，美國大型科技股還有上漲空間，投資人或仍可布局獲利。

美銀分析過去一個世紀的十次股市泡沫，發現股票被極端高估的泡沫期間，由谷底至峰值的漲幅平均為244%。再看這波美股科技七雄的泡沫，由2023年3月的低點到現在，漲幅為223%，仍有上漲空間。

美股科技七雄目前的估值，也支持了還能再往上攻的觀點。美銀策略師們表示，歷史上的股市泡沫通常以58倍的本益比、股價較200日移動均線高出29%，迎來泡沫破裂。現在的美股科技七雄本益比為39倍，股價較200日均線高出20%。

上周美銀公布基金經理人調查，42%受訪者認為本月最擁擠的交易是在「做多科技七雄」。不過摩根大通的策略師提醒，科技股漲勢中的一大風險是，一旦AI公司的財報令人失望，可能引爆拋售，重現今年4月時的股災。

美股 科技股

相關新聞

美股又創高 將破除9月魔咒…投資人押Fed繼續降息

美國股市三大指數上周五（19日）再度同創歷史新高，投資人押注聯準會（Fed）會繼續降息，進而提振企業獲利展望，美股逢9月...

華爾街押美明年底前大降息 預測Fed將調降5碼

華爾街認為美國利率下降速度會比聯準會（Fed）預期來得快，押注Fed明年底前將降息5碼，比最新「點狀圖」暗示的降息幅度多...

日圓再不買沒機會？花旗估明年底前升值近10% 批去美元化是「幻想」

花旗集團分析師駁斥全球投資人尋求減少依賴美元的說法，認為去美元化論述是未獲得經濟數據支撐的「幻想」，但仍看空美元，預期日...

馬斯克要把想法轉化文字 旗下腦機介面公司大突破

全球首富馬斯克的腦機介面公司Neuralink打算10月在美國推出臨床試驗，旨在運用自家裝置把腦中的思想轉化為文字，可能...

賭Fed降息 美股3大指數創新高

美國股市三大指數上周五再度同創歷史新高，投資人押注聯準會（Fed）會繼續降息，進而提振企業獲利展望，美股逢九月必跌的歷史...

