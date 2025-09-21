快訊

美股又創高 將破除9月魔咒…投資人押Fed繼續降息

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美股。路透
美股。路透

美國股市三大指數上周五（19日）再度同創歷史新高，投資人押注聯準會（Fed）會繼續降息，進而提振企業獲利展望，美股逢9月必跌的歷史魔咒可望迎刃而解。

標普500指數19日上漲0.5%，那斯達克漲0.7%，道瓊工業指數上揚0.4%，全都創下歷史新高，三大指數周線均上漲超過1%。費城半導體指數下跌0.7%，台積電ADR跌1.4%，周線仍分別上漲3.8%和2.1%。

小型股為主的羅素2000指數周線漲幅達2.2%，表現優於大盤。投資人看好降息環境有利浮動利率貸款和短期債務的小型企業。

Fed上周三降息1碼（0.25個百分點），交易員預期10月和12月還會再降息。Fed最新預測中位數也顯示今年可能再降兩次。Fed新任理事米倫接受CNBC訪問時表示，他之所以獨排眾議主張降息2碼，是因為他認為關稅對通膨沒有實質影響。另一方面，立場偏鷹的明尼阿波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里則預料今年還會再降息兩次。

SoFi投資策略主管湯瑪斯說，上周的焦點在於，我們已經等到降息，而且還會再降幾次。市場對降息行情重新啟動相當滿意。

瑞銀全球財富管理公司策略師霍夫曼-布查迪表示，「歷來在非衰退環境下啟動的Fed寬鬆周期有助支撐股市，我們認為人工智慧、企業獲利和消費將進一步支撐股市上漲。」

Nationwide Financial首席市場策略師哈克特（Mark Hackett）指出，歷來9月往往出現回調，但今年市場走勢打破了這個模式。標普500指數本月迄今上漲3.2%。不過，哈克特也提醒， 「標普500指數預估獲利換算的本益比為22倍，波動率受到壓制，因此一段時間的整理或震盪屬於正常且健康的走勢」。

彭博資訊彙整數據顯示，標普500指數中已發布第3季財測的公司中，逾22%預料業績將優於分析師預估，創下一年來最高水準。

本周五將公布Fed偏好的通膨指標8月個人消費支出（PCE）物價指數，將進一步確認Fed這次更新的經濟預測。

Fed 降息 標普

