華爾街押美明年底前大降息 預測Fed將調降5碼

華爾街認為美國利率下降速度會比聯準會（Fed）預期來得快，押注Fed明年底前將降息5碼，比最新「點狀圖」暗示的降息幅度多2碼。這類押注已帶動美國人貸款成本下降，進而提振濟和金融市場表現，但其實也暗藏風險。

根據LSEG數據，期貨市場部位顯示投資人預期Fed基準短期利率明年底將跌至略低於3%，低於目前的略高於4%。相較之下，投資人5月時還認為2026年年底利率只會降至3.5%左右。最新點狀圖也顯示明年底利率預估中位數為3.4%，暗示Fed明年底前將降息3碼。

投資人對短期利率的預期至關重要，重要性甚至高於Fed設定的當前利率水準，原因是這些預期牽動美國經濟貸款成本。投資人對利率的押注會直接影響美國公債殖利率，美國公債殖利率近來走跌已帶動房貸利率下降，新公司債利息支出也隨之減少。

目前風險在於投資人對降息看法逐漸變得過度樂觀，如果Fed謹慎行事促使交易員快速調整部位，貸款成本將回升。

天利投資（Columbia Threadneedle）固定收益投資組合經理人艾爾─胡塞尼（Ed Al-Hussainy）說：「Fed官員很保守，他們不希望經濟轉速過快，因為通膨仍潛伏在經濟體系。」

Fed去年9月開始降息前美國公債殖利率也走跌，投資人當時較擔心經濟陷入衰退，預期官員將積極降息。不過，隨著就業數據強勁沖淡經濟衰退恐懼，投資人很快就開始降低降息次數預期。市場押注美國總統川普政策可能推升預算赤字和通膨，也帶動美國公債殖利率走揚。美國10年期公債殖利率1月一度攀上4.8%，高於去年9月的3.6%。

川普近來持續積極施壓降息，並致力於更動Fed利率決策委員會成員，日前任命高階經濟顧問米倫（Stephen Miran）出任Fed理事，這些戲碼也是投資人關注焦點。米倫19日接受CNBC訪問時表示，不認為川普關稅會對美國經濟產生助長通膨的效果，並強調川普未對他下達政策指示。

聯邦公開市場委員會（FOMC）12名決策官員有11人上周投票支持降息1碼，唯一抱持異議的是米倫，他呼籲降息2碼。

米倫表示，22日將在紐約闡述經濟觀點，並詳細說明這些數字背後的經濟邏輯與計算過程。