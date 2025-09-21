快訊

興達電廠爆炸事故原因推承包商 台電挨批未提自身監督責任

馬斯克要把想法轉化文字 旗下腦機介面公司大突破

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

全球首富馬斯克的腦機介面公司Neuralink打算10月在美國推出臨床試驗，旨在運用自家裝置把腦中的思想轉化為文字，可能為言語障礙病患開啟全新的可能性。

終極目標是在2030年之前，把Neuralink的裝置植入健康正常人的腦中。那將使腦植入公司的業務大幅擴張，目前這類公司的裝置只在重症患者身上測試，好讓高風險腦部手術值得一試。

Neuralink總裁賽奧說：「我們目前的願景是，約莫三、四年後，會有健康的願意者接受Neuralink植入。」

他本周稍早在首爾發表演說時表示，Neuralink的目標是展開「從大腦直接讀取語言」的臨床試驗。他在簡報中說：「若你想像要說啥，我們就能讀取啥。」

根據賽奧演講附帶的簡報資料，美國食品藥物管理局（FDA）已發給調查型裝置許可證，讓Neuraqlink進行這場試驗，開始測試一款未經核可的裝置。

該公司目前另進行五項臨床試驗，測試可控制電腦、機械臂等電子裝置的植入物。

截至目前為止，直接從腦部讀取語言的植入裝置都尚未進入商業化階段。

另外，馬斯克相關新聞還包括：社群媒體平台X第2季營收約7.07億美元，比第1季減少2.2%，反映馬斯克政治影響力從絢爛回歸平淡；知情人士透露，人工智慧（AI）新創公司xAI新一輪募資取得2,000億美元估值，躋身全球身價最高新創公司行列，但馬斯克否認這項報導。

美國 語言 馬斯克

延伸閱讀

世界第一人！馬斯克淨資產據報突破15兆大關

馬斯克購特斯拉持股逾300億 高薪案正待股東通過

馬斯克離開白宮約百日 政府效率部影響力仍存

繼電動車、火箭與機器人後 馬斯克的下一個目標轉向行動網路

相關新聞

賭Fed降息 美股3大指數創新高

美國股市三大指數上周五再度同創歷史新高，投資人押注聯準會（Fed）會繼續降息，進而提振企業獲利展望，美股逢九月必跌的歷史...

華爾街押美明年底前大降息 預測Fed將調降5碼

華爾街認為美國利率下降速度會比聯準會（Fed）預期來得快，押注Fed明年底前將降息5碼，比最新「點狀圖」暗示的降息幅度多...

馬斯克要把想法轉化文字 旗下腦機介面公司大突破

全球首富馬斯克的腦機介面公司Neuralink打算10月在美國推出臨床試驗，旨在運用自家裝置把腦中的思想轉化為文字，可能...

美股、加密幣狂漲…但美元露敗象 暴露全球投資人深層焦慮

川普2.0時代金融市場漲聲此起彼落，唯美元獨憔悴。這暴露出在美股、加密幣等風險性資產齊漲的表象下，投資人對美國乃至於全球...

日圓再不買沒機會？花旗估明年底前升值近10% 批去美元化是「幻想」

花旗集團分析師駁斥全球投資人尋求減少依賴美元的說法，認為去美元化論述是未獲得經濟數據支撐的「幻想」，但仍看空美元，預期日...

英特爾「該下市了」！前董事提三大具體步驟 燒3兆元追趕台積電

美國政府和輝達（Nvidia）近期相繼入股英特爾（Intel），為這間多年來表現不佳、策略屢遭挫敗的美國半導體巨擘，點燃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。