馬斯克要把想法轉化文字 旗下腦機介面公司大突破

全球首富馬斯克的腦機介面公司Neuralink打算10月在美國推出臨床試驗，旨在運用自家裝置把腦中的思想轉化為文字，可能為言語障礙病患開啟全新的可能性。

終極目標是在2030年之前，把Neuralink的裝置植入健康正常人的腦中。那將使腦植入公司的業務大幅擴張，目前這類公司的裝置只在重症患者身上測試，好讓高風險腦部手術值得一試。

Neuralink總裁賽奧說：「我們目前的願景是，約莫三、四年後，會有健康的願意者接受Neuralink植入。」

他本周稍早在首爾發表演說時表示，Neuralink的目標是展開「從大腦直接讀取語言」的臨床試驗。他在簡報中說：「若你想像要說啥，我們就能讀取啥。」

根據賽奧演講附帶的簡報資料，美國食品藥物管理局（FDA）已發給調查型裝置許可證，讓Neuraqlink進行這場試驗，開始測試一款未經核可的裝置。

該公司目前另進行五項臨床試驗，測試可控制電腦、機械臂等電子裝置的植入物。

截至目前為止，直接從腦部讀取語言的植入裝置都尚未進入商業化階段。

另外，馬斯克相關新聞還包括：社群媒體平台X第2季營收約7.07億美元，比第1季減少2.2%，反映馬斯克政治影響力從絢爛回歸平淡；知情人士透露，人工智慧（AI）新創公司xAI新一輪募資取得2,000億美元估值，躋身全球身價最高新創公司行列，但馬斯克否認這項報導。