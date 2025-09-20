美股、加密幣狂漲…但美元露敗象 暴露全球投資人深層焦慮

川普2.0時代金融市場漲聲此起彼落，唯美元獨憔悴。這暴露出在美股、加密幣等風險性資產齊漲的表象下，投資人對美國乃至於全球經濟走向深層的焦慮。

美國股市的表現尤其令人驚異。今年來，標普500指數和科技股雲集的那斯達克綜合指數分別躍漲14%和17%，19日聯袂刷新高，反映人工智慧（AI）利多題材持續發酵。小型股指數羅素2000在聯準會（Fed）啟動降息循環的激勵下，一舉飛越2024年11月的頂峰。

縱使「價位已臻飽和」的警告聲四起，美股照樣創新高，顯示投資人「害怕錯過」（FOMO）的心態戰勝謹慎的風險評估，以致散戶投資人和企業爭先恐後「逢低買進」。

至此，股市已從美國總統川普4月初宣布「解放日」關稅後觸及的低谷強勁反彈，還迭創新高。債市方面，除非是仔細比較不同天期債券殖利率差別的專家，否則不易察覺債市深層的暗潮洶湧。

但美元疲弱卻顯而易見。今年來美元已重貶逾10%，若未能在第4季扭轉頹勢，2025全年表現將是20多年來美元最弱勢的一年，對其他主要貨幣全面走貶。

外資邊買美股、邊做美元避險

金融時報報導，今年美元欲振乏力，顯然不是投資人一窩蜂撤出美國資產所致，從美股近日仍不斷創新高，就完全駁倒「賣美國資產」的假設。

美元走貶其實反映的是全球「投資美國市場的方式產生劇烈的轉變」。德意志銀行分析師薩拉維洛本周在研究報告中指出，外國投資人「正以前所未見的速度去除美元曝險」。

意思是，外資依然熱中於投資美國成長快速的公司，特別是市場支配力量強大的美國科技公司。誠如花旗集團前幸行長普林斯2007年所言：「只要音樂還在演奏，你就得起身跳舞。」這種賺錢機會不容錯過的FOMO心態，讓美股漲勢不輟。

但有別於前的是，外資現在左手買進美國資產，右手卻賣出美元，以規避投資利得匯回國時恐遭美元貶值侵蝕的風險。

薩拉維洛指出，注入美國ETF的已避險資金流，如今已超越未避險的資金流，是2020年代以來首見，而這種轉變在股票方面「尤其顯著」--已避險資占資金流入總額的比率超過80%，比年初時接近0%的水準激增。債市情況也類似，已避險資金約占總數的50%。

美元走貶主因：利率走向與Fed獨立性

投資人看衰美元，原因何在？最明顯的解釋是利率。美國才剛重啟降息循環，而其他一些主要央行則表示降息已走到終點或接近尾聲。兩國利率走向南轅北轍時，匯率往往會跟進，例如，歐元兌美元匯率近來就相對持穩，幾乎不受法國政治動盪影響。

本周Fed決議降息1碼（0.25個百分點），但呈現決策官員利率預測落點的「點狀圖」顯示，其中有一人與眾不同，認為今年底前應再降息1.25個百分點，意味在今年剩下的兩場會議都必須大砍利率2碼，甚至有必要開臨時會再砍。（獲川普任命的新Fed理事米倫19日向CNBC親口證實，此人就是他，並堅稱利率有必要大幅降低。）

米倫承認他在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）是「少數分子」，這次會議唯獨他主張一口氣降息2碼。目前米倫看似孤掌難鳴，但他已代傳川普意旨，顯示萬一川普完全掌控貨幣政策，今後美國政策利率可能降得多猛。

這牽扯出美元疲軟的另一主因：市場擔心Fed喪失獨立性與公信力。

早在Fed本周重啟降息前，美元避險比率就已升高。川普和他的經濟團隊也許樂見美元貶值，因為有助於提高國內製造商競爭力。但美元疲軟也顯示，投資人擔心政治干擾貨幣決策，將摧毀Fed的獨立性與公信力，衍生的金融動盪和長期經濟後患無窮。

不只是美元，金價飆漲，本周又衝上新高，也傳達同樣的警訊。

荷蘭資產管理公司Robeco本周發布最新五年展望報告，估計美國引發全球金融秩序崩解的或然率達35%。報告指出，川普2.0排斥多邊組織又邊緣化央行，逼得「投資人仍得攀爬憂慮牆」。

總之，乍看下，美股從4月跌落的低谷翻揚的漲勢耀眼，卻遮掩住投資人深切的焦慮--擔心世界最大經濟體美國乃至全球的經濟走向。只是目前露出敗象的僅止於美元。