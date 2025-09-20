快訊

英特爾「該下市了」！前董事提三大具體步驟 燒3兆元追趕台積電

桃機黃牛拒檢、航警連開8槍 檢轟駕駛「有損國際形象」諭令15萬交保

觀光勝地小琉球外海出現「巨大水龍捲」 民眾驚呼搶拍

聽新聞
0:00 / 0:00

日圓再不買沒機會？花旗估明年底前升值近10% 批去美元化是「幻想」

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
花旗認為去美元化論述是「幻想」，但仍看空美元，預期明年底美元將貶至1美元兌135日圓。路透
花旗認為去美元化論述是「幻想」，但仍看空美元，預期明年底美元將貶至1美元兌135日圓。路透

花旗集團分析師駁斥全球投資人尋求減少依賴美元的說法，認為去美元化論述是未獲得經濟數據支撐的「幻想」，但仍看空美元，預期日圓兌美元今年底前將升值近一成。

花旗以高島修為首策略師在寫給客戶的報告中指出，美元今年來已貶值近9%，但美國國際收支統計未顯示美元資產湧現沉重賣壓。這些策略師表示，從長期來看，流入美國的外國證券投資與美元表現相關性不強。

花旗策略師說：「我們認為，提出去美元化論述目的是幫美元持續走貶找理由，但美元貶值原因是部位平倉與避險率調整，我們認為美元貶值風險應與去美元化分開討論。」

不過，花旗策略師仍看空美元，預期美元將從目前的1歐元兌1.175美元左右，貶至今年底的1歐元兌1.2美元。花旗也預估美元兌日圓將走貶，認為2026年年底將貶至1美元兌135日圓，代表日圓兌美元將升值9.6%。

在美國總統川普對貿易夥伴課徵高額關稅，以及對美國聯準會（Fed）獨立地位祭出威脅之際，許多分析師持續以去美元化形容投資人減少依賴美元的努力。不過，證據顯示投資人仍持續敲進美國股票與債券，並透過買進衍生性金融商品來讓這些投資規避美元進一步貶值風險。

美國 風險 日圓 美元 花旗 投資人

延伸閱讀

大陸打贏一場硬仗？川習通話敲定TikTok協議 美中姿態一軟一硬

金主也不挺？億萬富翁寄諷刺漫畫給員工 酸川普美中談判「自以為占上風」

美國新冠疫苗建議遭誤解 疾管署急澄清：成人高風險族群仍應接種

美不再建議打新冠疫苗？ 疾管署澄清：增醫護評估

相關新聞

英特爾「該下市了」！前董事提三大具體步驟 燒3兆元追趕台積電

美國政府和輝達（Nvidia）近期相繼入股英特爾（Intel），為這間多年來表現不佳、策略屢遭挫敗的美國半導體巨擘，點燃...

日圓再不買沒機會？花旗估明年底前升值近10% 批去美元化是「幻想」

花旗集團分析師駁斥全球投資人尋求減少依賴美元的說法，認為去美元化論述是未獲得經濟數據支撐的「幻想」，但仍看空美元，預期日...

美股、加密幣狂漲…但美元露敗象 暴露全球投資人深層焦慮

川普2.0時代金融市場漲聲此起彼落，唯美元獨憔悴。這暴露出在美股、加密幣等風險性資產齊漲的表象下，投資人對美國乃至於全球...

川普大漲H-1B簽證費 印度科技業憂打亂全球營運

印度全國軟體與服務業協會今天表示，印度科技服務公司對美國派遣技術專才，美國對H-1B簽證申請徵收每年10萬美元費用的新制...

甲骨文雲端算力大單接不完？傳與Meta洽談200億美元合約

甲骨文（Oracle）傳出正在與臉書母公司Meta Platforms，洽談一項價值200億美元的雲端算力供應合約。這顯...

美股3大指數再創新高破9月魔咒 下周PCE將驗證Fed是否降息有理

美國股市三大指數再度同創歷史新高，投資人押注聯準會（Fed）會繼續降息，進而提振企業獲利展望，美股逢9月必跌的歷史魔咒可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。