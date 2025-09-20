日圓再不買沒機會？花旗估明年底前升值近10% 批去美元化是「幻想」

花旗集團分析師駁斥全球投資人尋求減少依賴美元的說法，認為去美元化論述是未獲得經濟數據支撐的「幻想」，但仍看空美元，預期日圓兌美元今年底前將升值近一成。

花旗以高島修為首策略師在寫給客戶的報告中指出，美元今年來已貶值近9%，但美國國際收支統計未顯示美元資產湧現沉重賣壓。這些策略師表示，從長期來看，流入美國的外國證券投資與美元表現相關性不強。

花旗策略師說：「我們認為，提出去美元化論述目的是幫美元持續走貶找理由，但美元貶值原因是部位平倉與避險率調整，我們認為美元貶值風險應與去美元化分開討論。」

不過，花旗策略師仍看空美元，預期美元將從目前的1歐元兌1.175美元左右，貶至今年底的1歐元兌1.2美元。花旗也預估美元兌日圓將走貶，認為2026年年底將貶至1美元兌135日圓，代表日圓兌美元將升值9.6%。

在美國總統川普對貿易夥伴課徵高額關稅，以及對美國聯準會（Fed）獨立地位祭出威脅之際，許多分析師持續以去美元化形容投資人減少依賴美元的努力。不過，證據顯示投資人仍持續敲進美國股票與債券，並透過買進衍生性金融商品來讓這些投資規避美元進一步貶值風險。