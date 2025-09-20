英特爾「該下市了」！前董事提三大具體步驟 燒3兆元追趕台積電

美國政府和輝達（Nvidia）近期相繼入股英特爾（Intel），為這間多年來表現不佳、策略屢遭挫敗的美國半導體巨擘，點燃復甦的新希望。英特爾前董事表示，下一步就是政府安排讓這間公司下市。

四名英特爾董事會前成員19日在《財星》雜誌共同撰文指出，英特爾應分拆成幾間不同公司，其中一間應聚焦於為全球企業製造晶片，目標在超越如今只有台積電能達到的水準；另一間則應投入晶片設計。兩者的功能、市場和任務互異。

這幾名前董事表示，英特爾的戰略目標在於，拆解過去或許有利於該公司的企業集團，它如今不僅無法滿足美國對本土晶圓代工廠的需求，也不再為股東創造最大價值，並提出他們認為的可行步驟：

首先，政府應該在由美國晶片設計巨頭組成的財團支持下，買下英特爾全數上市股票。只要輝達、微軟、蘋果、亞馬遜、高通、博通、Google等設計大廠隨意組合，就能輕易出手。晶圓代工廠若能成功，將是川普政府的一大勝利，對只能倚賴台積電的大型半導體設計廠而言，更是一大利多。

二來，美國政府和上述財團應該替英特爾的設計業務尋找新東家，包含伺服器和個人電腦。粗略估算，英特爾的企業集團結構，背後潛藏龐大價值。比方說，其晶圓代工業務的帳面價值約700億美元，目前仍大幅虧損，若要與台積電競爭，未來十年還需多達1,000億美元（新台幣3兆元）的新資本。

其他可獨立壯大的業務還包含：個人電腦的微處理器設計業務（估值約1,000億美元）、伺服器與資料中心設計業務（潛在估值1,000億美元）、自駕車公司Mobileye（估值約150億美元），以及在全球投資私人企業的龐大創投投資組合。

第三，英特爾若轉為非上市公司，將能吸引最頂尖人才。現有的上市公司模式無法有效爭奪人才，缺乏人才，就難以在製造領域追趕台積電，或提升其他業務的競爭力。非上市公司可提供極具吸引力的薪酬方案，並承諾未來重新上市時帶來可觀回報。

整頓約可在一年內完成，這是當初AT&T在1980年代分拆所花費的時間。英特爾各部門可望在2028年前以優厚價格出售，或公開上市，為私人股東帶來可觀回報。納稅人可能獲得數千億美元的收益。不僅如此，就創造就業與國家安全而言，其價值更難以估量。

目前，美國政府和輝達面臨棘手難題，若能主動掌控局勢，便可為納稅人創造一個極具潛力的利多契機。更重要的是，分拆英特爾將大幅嘉惠美國建構半導體生態系。