川普大漲H-1B簽證費 印度科技業憂打亂全球營運

中央社／ 新德里20日綜合外電報導
美國總統川普。(路透)
印度全國軟體與服務業協會今天表示，印度科技服務公司對美國派遣技術專才，美國對H-1B簽證申請徵收每年10萬美元費用的新制可能打亂這些企業的全球營運。

路透社報導，白宮昨天宣布這項新制，促使部分美國主要科技公司建議簽證持有人留在美國或盡速返回美國。這項新制成為華府改革臨時就業簽證制度最受關注舉措之一。

印度全國軟體與服務業協會（NASSCOM）代表市值2830億美元資訊科技和商業流程外包產業。該協會指出，新政策突然上路，將衝擊印度籍專業人士，打亂印度科技服務業者在美國現有專案的連貫性。

這個業界組織表示，新政策僅給予一天期限，「讓全球企業、專業人士和學生陷入極大不確定之中」。

NASSCOM同時認為，此舉恐對美國創新生態系和全球就業市場造成漣漪效應，並強調對企業而言，「需要針對額外成本進行調適」。

路透社取得的內部電郵顯示，微軟（Microsoft）、摩根大通（JPMorgan）和亞馬遜（Amazon）為因應新規，都已建議持H-1B簽證的員工留在美國。

