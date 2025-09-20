甲骨文雲端算力大單接不完？傳與Meta洽談200億美元合約

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
甲骨文（Oracle）的雲端運算服務OCI，近來屢傳拿到大額算力訂單。路透

甲骨文（Oracle）傳出正在與臉書母公司Meta Platforms，洽談一項價值200億美元的雲端算力供應合約。這顯示甲骨文已逐漸冒出頭成為主要的雲端算力供應商，而Meta想要更加確保能夠快速取得強大的運算能力。

消息人士說，這個算力供應案將會是個多年合約，Meta要以甲骨文提供的算力，訓練、部署人工智慧（AI）模型。供應量有可能會再往上加，其他合約條款仍在討論中，尚未完全定案。

Meta拒絕評論相關報導，甲骨文未回應置評請求。

甲骨文的雲端運算服務，提供整合性的雲端技術，對模型部署具有彈性，讓公司得以滿足一系列客戶的需求。一周前，華爾街日報報導，OpenAI與甲骨文簽了大約五年的合約，OpenAI要向甲骨文購買金額高達3,000億美元的算力，這是有史以來最大的雲端算力訂單之一，甲骨文股價在上周因而飆漲創了新高。

甲骨文股價周五（19日）收盤上漲4.06%，報308.66美元。正是拜雲端事業經營出色之賜，股價今年至今已大漲85%。

甲骨文以資料庫軟體起家，現在成為新興的AI算力重要供應商，與亞馬遜、微軟和Google的雲端服務既競爭也合作。例如，它與這三大雲端業者達成協議，讓客戶在使用三大公司服務的同時，也能跑甲骨文的雲端服務Oracle Cloud Infrastructure（OCI）；而這合作類型的營收，今年第1季翻了六倍多。

甲骨文官方上周揭露，公司拿下四個「數十億」美元的訂單，客戶包括OpenAI、xAI、Meta等。這些砸巨資採購雲端算力的公司，為的是要在AI競賽中保持領先。甲骨文當時說，未來幾個月內，可望再簽下多個「數十億」大單客戶，雲端事業OCI已被訂下的算力總營收，可望超過5,000億美元。

