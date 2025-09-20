不只稀土！中國三項關鍵金屬 讓全球產業大崩潰？

如果你以為中國大陸僅有「稀土」這項武器，就小看中國反制美國的底氣了。不僅稀土元素，中國早在2023年就開始管制鎵、鍺、銻等關鍵金屬出口。根據外電的最新報導，此舉讓歐美市場正在經歷一波「絕望」的供應危機，不僅拿不到貨，鍺每公斤價格更從1000多美元暴增至5000美元。為何這三項金屬就可以讓全球產業鏈瀕臨崩潰？





美國總統川普於4月2日（美國時間）向全球祭出「對等關稅」至今約五個半月時間，真正能跟美國叫板的僅有中國，因為中國於4月4日首次將七項中重「稀土」列入出口管制名單，稀土瞬間成為最厲害的反制武器。

近幾個月以來，外界都將目光鎖定在這七項稀土上，其實，中國早就用「關鍵金屬」回擊美國。2023年8月1日起對全球實施鎵、鍺相關物項的出口管制、緊接著在9月15日對銻礦及相關物資祭出管制；2024年12月3日，中國更進一步不允許對美國出口鎵、鍺、銻、超硬材料相關的兩用物項；以及禁止出口軍民兩用物項給美國軍事使用者或軍事用途。

為何中國會鎖定這三項戰略礦產？鎵、鍺、銻對於製造一系列軍用與民用產品至關重要，涉及子彈、電纜、紅外線技術、電動車電池等半導體材料、新能源等領域。

鎵又被稱為「半導體工業的新糧食」，是半導體材料的要角，尤其在第二代、第三代化合物半導體材料中，因為有更高的功率密度、更快的開關速度以及高壓的功率感測，被用於5G、雷達、廣播電視、無線通訊等項目；鍺在先進半導體中起到關鍵作用，是製造高速晶片、光電子器件和太陽能電池的重要元素；銻除廣泛用於電池，也在夜視鏡、導航系統與彈藥等軍事裝備上扮演吃重角色。

《金融時報》：歐美正在經歷「絕望」的供應危機

去年12月中旬，美國國防情報公司戈維尼（Govini）的報告就指出，中國管制鎵、鍺、銻出口對美國的影響：美國國防部（以及美國海岸防衛隊）使用的兩萬多個獨立部件受到中國管制出口的衝擊，影響所有軍種的1000多個武器系統，武器零件當中，有6335個需要銻，1萬1351個要用到鎵，1萬2777個需要鍺。

戈維尼進一步分析，美國1000多個採用鎵、鍺、銻的武器系統，共有1萬2486條的供應鏈，其中，1萬829條（86.7％）在某種程度上倚賴中國的供應商；2768條的銻供應鏈中，有2427條至少倚賴一家中國業者；5583條鎵的供應鏈中，有4733條至少仰賴一家中國供應商；在4135條的鍺供應鏈中，有3669條至少倚賴一家中國廠商。

中國藉此反制美國，是否發揮了效果？今年9月15日，英國《金融時報》的一篇報導指出，中國對關鍵戰略金屬鍺實施出口管制後，歐美市場正經歷一波「絕望」的供應危機。

透過這篇報導，外界才得以知道，這些關鍵金屬正在對全球產業造成衝擊。

《金融時報》進一步引述加拿大礦產勘探公司「Strategic Metal Investments」董事長Terence Bell的話表示，中國的發貨量「完全枯竭」（指關鍵金屬），他至少已有半年無法買到鍺了，「整個夏天，每天都會接到二、三家企業來詢問鍺價格的電話，現在的市場就是供不應求。」

《金融時報》同時也引述德國原材料供應商Tradium的話表示，市場對鍺的需求殷盛，陷入恐慌，主要來自美國、歐洲，「幾乎每個人都在找我們，我們甚至無法回答客戶的問題。」

中國未經提煉的粗鎵產量，占全球九成以上

根據美國智庫「席維拉多政策加速器」（Silverado Policy Accelerator）的資料顯示，今年1月至7月，美國從中國進口的鍺較去年同期衰退約四成。全球大宗商品市場分析機構Fastmarkets則指出，截至9月10日，鍺的價格已漲到2011年以來的新高，每公斤逼近5000美元；2023年初，中國尚未實施出口管控時，鍺每公斤為1000多美元。

英國金屬交易商Lipmann Walton & Co的交易員亞倫·傑羅姆（Aaron Jerome）跟《金融時報》說，「以前我們可以從中國進口100公斤的鍺，現在如果能拿到10公斤，都要謝天謝地了。」目前鍺的價格已經上漲三、四倍。

中國的鎵、鍺、銻的產量雖不像稀土具備絕對優勢，但鎵的產量（未經提煉的粗鎵）也占到全球九成以上；鍺產量（未經提煉的粗鍺）約83％；銻產量（精煉）占比71％。

棘手的是，全球精煉鎵的廠商（製造高純度鎵）主要集中在美國、日本、加拿大等國。所以當中國對鎵和鍺（粗礦產）實施出口管制時，影響的不僅是原物料的供應，更對全球精煉關鍵金屬市場帶來衝擊。

為何中國的鎵、鍺以粗礦產為主？因為這兩個金屬在岩石中極為分散，難以密集開採，絕大多數都以伴生金屬的形式存在，例如鎵伴生在鋁土礦床中、鍺伴生在鉛鋅的礦床中，中國大陸不會專門去開採鎵、鍺原礦，而是從其他礦物（如煤灰、鋁土礦、閃鋅礦等）的副產品中提取，所以可以用相對低廉的價格出口，導致其他國家不易競爭，也難以建立完整的供應鏈。

這也難怪當中國祭出「鎵、鍺、銻」管制措施後，庫存有限的西方企業，會遇上「卡脖子」的問題了。

中國需要高端晶片，還是美國更需要關鍵金屬？

台灣稀土及稀有資源應用產業聯盟召集人海中雄表示，中國將「關鍵礦產」武器化，開出的第一槍就是鎵與鍺，當時美歐日都怠忽事情的嚴重性，現在才警覺到，未來的痛苦與壓力還會更大。

9月15日，中美才剛結束在西班牙馬德里的第四輪談判，彼此宣布達成一定的框架磋商，但並無具體內容，顯然美方最在意的還是中國何時能取消對稀土與關鍵金屬的管制；而中國則希望藉此換到更好的條件，例如台海、南海議題，以及美國放寬對高端晶圓及部分製造設備（如DUV、EUV曝光機）的出口。

不過，9月17日，《金融時報》引述兩名知情人士的話指出，中國的中芯國際正在測試首款國產的28奈米深紫外光（DUV）曝光機，主要用於生產AI（人工智慧）處理器。若能成功量產，將幫助大陸突破美國對晶片的出口管制，降低對西方技術的倚賴。

今年底以前，中美談判能否有具體結果，端視誰能撐得更久？到底是中國更需要高端晶片、曝光機，還是美國更需要稀土與關鍵金屬？

