世界第一人！馬斯克淨資產據報突破15兆大關
科技億萬富豪馬斯克最新淨資產據報突破5000億美元，折合新台幣約15兆元，也是全世界第一位淨資產突破5000億美元的人。
特斯拉投資人兼網紅梅瑞特（Sawyer Merritt）在「X」發文指出，馬斯克的估計淨資產剛剛達到5000億美元的歷史新高，讓他成為淨資產突破5000億美元大關的第一人，更高於迪士尼、福特、Shopify和通用汽車的市值總和。
梅瑞特引述公開資料指出，馬斯克旗下6家公司最新估值為特斯拉的1.42兆美元、 SpaceX的4000億美元、人工智慧公司xAI與「X」融資後（post money）後達2000 億美元，腦機介面公司Neuralink融資後為90億美元，鑽洞公司（The Boring Company）則是70億美元，總額超過2兆美元，並且還在快速成長。
他還引述CNBC記者報導指出，xAI/X據報已籌集100億美元，融資後估值為2000億美元，高於之前的1130億美元，而馬斯克的淨資產達到約5000億美元。
BREAKING: Elon Musk's estimated net worth has just hit an all-time high of $500 billion, making him the first person to surpass the half-a-trillion mark.— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) September 19, 2025
Elon's net worth is higher than the combined market caps of Disney, Ford, Shopify and GM.
Most recent valuations of Elon's… pic.twitter.com/3LObFMykit
