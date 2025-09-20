快訊

世界第一人！馬斯克淨資產據報突破15兆大關

別再用了！Office 2016、2019將全面終止支援 微軟喊話企業「速速升級」

樺加沙恐達強颱下限！挑戰今年「風王」 他估921海陸警齊發

世界第一人！馬斯克淨資產據報突破15兆大關

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
科技億萬富豪馬斯克。資料照片。路透
科技億萬富豪馬斯克。資料照片。路透

科技億萬富豪馬斯克最新淨資產據報突破5000億美元，折合新台幣約15兆元，也是全世界第一位淨資產突破5000億美元的人。

特斯拉投資人兼網紅梅瑞特（Sawyer Merritt）在「X」發文指出，馬斯克的估計淨資產剛剛達到5000億美元的歷史新高，讓他成為淨資產突破5000億美元大關的第一人，更高於迪士尼、福特、Shopify和通用汽車的市值總和。

梅瑞特引述公開資料指出，馬斯克旗下6家公司最新估值為特斯拉的1.42兆美元、 SpaceX的4000億美元、人工智慧公司xAI與「X」融資後（post money）後達2000 億美元，腦機介面公司Neuralink融資後為90億美元，鑽洞公司（The Boring Company）則是70億美元，總額超過2兆美元，並且還在快速成長。 

他還引述CNBC記者報導指出，xAI/X據報已籌集100億美元，融資後估值為2000億美元，高於之前的1130億美元，而馬斯克的淨資產達到約5000億美元。

X 資產 馬斯克

延伸閱讀

特斯拉車門把手好難開？設計總監坦言將重新設計

馬斯克購特斯拉持股逾300億 高薪案正待股東通過

馬斯克離開白宮約百日 政府效率部影響力仍存

繼電動車、火箭與機器人後 馬斯克的下一個目標轉向行動網路

相關新聞

Fed降息效應…道指史指續創新高 三大指數本周均漲逾1%

美國主要股指上漲，因聯準會降息決定深得投資人關注。

美重振製造業 擬動用日本基金

美媒披露，川普政府正考慮動用日本的5,500億美元投資基金，推動重振美國製造業，將直接主導關鍵產業的重塑。但企業界對政府...

世界第一人！馬斯克淨資產據報突破15兆大關

科技億萬富豪馬斯克最新淨資產據報突破5000億美元，折合新台幣約15兆元，也是全世界第一位淨資產突破5000億美元的人。

台灣承諾採購百億農產品 美農部長：助美再次領導世界

我國日前與美國業者於華府簽下農業採購意向書，總計4年採購額達100億美元，美國農業部長羅林斯（Brooke Rollin...

日銀利率不動 將賣日股ETF

日本銀行（央行）19日決議維持基準利率於0.5%不變，但意外有兩位決策官員投反對票，為總裁植田和男上任來首見，並且首度提...

美國加速電網發展 滿足AI用電

美國政府18日宣布新計畫，將加速發展電廠和電力傳輸網，以因應隨人工智慧（AI）激增的用電需求。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。