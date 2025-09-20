台灣承諾採購百億農產品 美農部長：助美再次領導世界

我國日前與美國業者於華府簽下農業採購意向書，總計4年採購額達100億美元，美國農業部長羅林斯（Brooke Rollins）19日表示，這對美國農民和畜牧業者來說是重大改變。

我國農業部陳駿季日前於美國國會大廈，與美國業者簽下採購意向書，計畫在未來4年採購美國黃豆、玉米、小麥與牛肉，總金額達4年100億美元，比過往金額成長25%；外界也評估此舉有助於尚在進行式的台美貿易談判。

羅林斯19日在X平台上指出，這是美國的貿易勝利，稱100億美元的採購金額對美國的農民和畜牧業者來說是足以改變遊戲規則的重大助力；羅林斯說，美國的生產正由守轉攻、再次領導世界。