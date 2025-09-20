FedEx營運好轉 恢復全年財測

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

包裹運送業者聯邦快遞（FedEx）上季營收與獲利都優於預期，並且恢復更新全年財測，暗示貿易不確定性日益降低，激勵股價19日美股早盤上漲2.7%。

FedEx在止於8月31日的年度第1季（上季）營收222.4億美元，經調整後淨利年增2.2%至9.12億美元，每股盈餘（EPS）3.83美元，都高於市場預期。

分析師原本預估，受到美國終結小額包裹免關稅政策的影響，FedEx上季EPS會低於一年前。

雖然國際平均每日出口量下滑3%，但包含國內包裹的整體平均每日包裹量增長4%，每件包裹營收也增加2%。受惠於美國消費者支出強韌，上季美國的平均每日送貨量成長5%，帶動營業利益率攀升至6%。FedEx Freight營運結果則因為營收減少與薪資提高而下滑。

FedEx執行長蘇布拉瑪尼亞（Raj Subramaniam）表示，儘管全球貿易環境的劇烈動盪與高度不確定性，上季財報彰顯該公司貨運網所建立的韌性。FedEx預期，全年營收將成長4%-6%，也高於華爾街預測，全年EPS則將介於17.20-19美元，中位數為18.10美元，略低於預期。

美國 薪資 華爾街

相關新聞

美重振製造業 擬動用日本基金

美媒披露，川普政府正考慮動用日本的5,500億美元投資基金，推動重振美國製造業，將直接主導關鍵產業的重塑。但企業界對政府...

台灣承諾採購百億農產品 美農部長：助美再次領導世界

我國日前與美國業者於華府簽下農業採購意向書，總計4年採購額達100億美元，美國農業部長羅林斯（Brooke Rollin...

日銀利率不動 將賣日股ETF

日本銀行（央行）19日決議維持基準利率於0.5%不變，但意外有兩位決策官員投反對票，為總裁植田和男上任來首見，並且首度提...

美國加速電網發展 滿足AI用電

美國政府18日宣布新計畫，將加速發展電廠和電力傳輸網，以因應隨人工智慧（AI）激增的用電需求。

日本加強反傾銷調查 瞄準大陸

日本今年加大力道調查疑似出口傾銷案例，反映中國大陸的過度生產和出口價格下滑正影響到日本市場。

關稅攪局…現代汽車降獲利展望 計劃大增油電車款衝銷量

南韓現代汽車（Hyundai）上調2025年的營收預期，但下修獲利展望，反映川普關稅可能的衝擊。該公司為刺激北美銷量，計...

