Google推AI整合瀏覽器

Google在不必被迫出售Chrome瀏覽器事業後，正把人工智慧（AI）模型Gemini全面整合到Chrome瀏覽器，以強化AI搜尋，抵禦來自OpenAI和Perplexity等AI新創公司的競爭。

Google於18日發表部落格文章表示，正針對美國的Mac與Windows用戶、以及行動裝置用戶，推出Chrome瀏覽器的Gemini擴充元件，語言設定為英文。

用戶能向Gemini尋求幫助，包括了解特定網頁的內容、跨分頁作業，或是在單一分頁從事更多工作，例如排定會議時程或搜尋YouTube影音。

新的Gemini版Chrome（Gemini in Chrome）更深度整合Google日曆、YouTube及地圖等Google應用程式（App），讓用戶不必切換網頁便能使用這些服務。

此前，Google用戶若要Gemini版Chrome，必須先註冊使用特定Google訂閱產品。Google也宣布Gemini版Chrome將有新的代理人功能，用戶未來幾個月將能要求Gemini代理人從事特定任務，包括預約理髮、訂購每周的食品百貨，也能尋找之前造訪的網頁、摘要多個網站的內容等。這項代理人功能之前是Google內部服務「水手計畫」的一環，廣受員工歡迎。