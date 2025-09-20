Google推AI整合瀏覽器

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

Google在不必被迫出售Chrome瀏覽器事業後，正把人工智慧（AI）模型Gemini全面整合到Chrome瀏覽器，以強化AI搜尋，抵禦來自OpenAI和Perplexity等AI新創公司的競爭。

Google於18日發表部落格文章表示，正針對美國的Mac與Windows用戶、以及行動裝置用戶，推出Chrome瀏覽器的Gemini擴充元件，語言設定為英文。

用戶能向Gemini尋求幫助，包括了解特定網頁的內容、跨分頁作業，或是在單一分頁從事更多工作，例如排定會議時程或搜尋YouTube影音。

新的Gemini版Chrome（Gemini in Chrome）更深度整合Google日曆、YouTube及地圖等Google應用程式（App），讓用戶不必切換網頁便能使用這些服務。

此前，Google用戶若要Gemini版Chrome，必須先註冊使用特定Google訂閱產品。Google也宣布Gemini版Chrome將有新的代理人功能，用戶未來幾個月將能要求Gemini代理人從事特定任務，包括預約理髮、訂購每周的食品百貨，也能尋找之前造訪的網頁、摘要多個網站的內容等。這項代理人功能之前是Google內部服務「水手計畫」的一環，廣受員工歡迎。

Gemini 百貨 應用程式

延伸閱讀

重演2008年危機？「房貸求助」Google搜尋暴增 專家：完美風暴尚未成形

Google Chrome迎戰AI瀏覽器大戰！全面整合Gemini功能 美國先體驗

美銀示警：科技業砸錢拚AI 暗藏風險

台中即時災情網頁竟出現「找小姐」字眼 消防局：Google顯示異常

相關新聞

美重振製造業 擬動用日本基金

美媒披露，川普政府正考慮動用日本的5,500億美元投資基金，推動重振美國製造業，將直接主導關鍵產業的重塑。但企業界對政府...

台灣承諾採購百億農產品 美農部長：助美再次領導世界

我國日前與美國業者於華府簽下農業採購意向書，總計4年採購額達100億美元，美國農業部長羅林斯（Brooke Rollin...

日銀利率不動 將賣日股ETF

日本銀行（央行）19日決議維持基準利率於0.5%不變，但意外有兩位決策官員投反對票，為總裁植田和男上任來首見，並且首度提...

美國加速電網發展 滿足AI用電

美國政府18日宣布新計畫，將加速發展電廠和電力傳輸網，以因應隨人工智慧（AI）激增的用電需求。

日本加強反傾銷調查 瞄準大陸

日本今年加大力道調查疑似出口傾銷案例，反映中國大陸的過度生產和出口價格下滑正影響到日本市場。

關稅攪局…現代汽車降獲利展望 計劃大增油電車款衝銷量

南韓現代汽車（Hyundai）上調2025年的營收預期，但下修獲利展望，反映川普關稅可能的衝擊。該公司為刺激北美銷量，計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。