輝達押注英國 砸27億美元推動AI革命

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

輝達（NVIDIA）計劃與多家創投公司合作，投入20億英鎊（27億美元）支持英國人工智慧（AI）產業發展，將為倫敦、牛津、劍橋和曼徹斯特等英國主要城市帶來新的資本和先進的AI基礎設施，使其能擴大下一代AI業務。

根據輝達18日發表的聲明，該公司將與創投公司Accel、Air Street Capital、Balderton Capital、Hoxton Ventures以及Phoenix Court合作，透過新資金協助提升英國在全球AI市場的競爭力。

執行長黃仁勳在倫敦的一場活動上表示，他計劃投資自駕車技術開發商Wayve和Oxa；金融科技公司Revolut；以及AI公司PolyAI、Synthesia、Latent Labs和Basecamp Research。

Wayve另於同日發布聲明說，輝達簽署意向書，可能在Wayve下一輪募資中投資5億美元。

成立於2017年的Wayve，去年募資超過10億美元，主要由日本科技投資公司軟銀集團領投、輝達跟投。美國叫車服務公司Uber今年也以未公開金額單獨投資Wayve。

Wayve的自駕技術不同於傳統仰賴詳細數位地圖與程式編碼的系統，而是利用安裝在車輛上的攝影機感測器進行機器學習，分析交通模式和駕駛行為。

輝達總額20億英鎊的投資，還包括17日已宣布過、在英國AI資料中心公司Nscale的5億英鎊股權投資。

黃仁勳在聲明中說：「英國正處於黃金機遇期，世界一流的大學、勇於突破的新創團隊、頂尖的研究人員與尖端超級電腦在此交會。此刻正是投資英國的最佳時機。」

輝達指出，投資將「於美國註冊但於英國啟動」，為研究人員與新創公司提供資金與算力支援。發言人補充，英國創投合作夥伴將協助甄選值得支持的AI新創企業，但不必然共同投資。

另據CNBC引述兩名知情人士報導，輝達豪砸9億多美元，延攬AI硬體新創公司Enfabrica執行長桑卡（Rochan Sankar）及其他員工，並取得這家公司技術授權。

報導指出，這筆上周完成的交易以現金和股票支付，桑卡現已加入輝達。

Enfabrica是矽谷的晶片新創公司，致力解決AI領域出現的最大技術難題之一，即如何將數以萬計甚至更多晶片透過網路串聯，使其能有效運作如同一台電腦。

若網路過慢，輝達等公司昂貴的晶片就會閒置，等待資料傳輸。

