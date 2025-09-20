關稅攪局…現代汽車降獲利展望 計劃大增油電車款衝銷量

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
南韓現代汽車（Hyundai）上調2025年營收預期，但下修獲利展望，反映川普關稅可能的衝擊。（路透）
南韓現代汽車（Hyundai）上調2025年的營收預期，但下修獲利展望，反映川普關稅可能的衝擊。該公司為刺激北美銷量，計劃在2030年前大幅增加油電車款。

彭博資訊報導，現代在18日召開投資人大會前夕，預估2025年營收將成長5%–6%，比1月的預期上修2個百分點，營業利益率預期則下修1個百分點至6%–7%。

執行長穆諾茲說，之所以調降今年的獲利展望，是考量到如果美韓貿易談判破局，關稅可能恢復到25%的水準。

為避開進口車關稅影響，現代正在美國加碼投資，但隨著該公司與樂金的喬治亞州電池廠本月稍早遭美國政府突襲查緝非法移民後，這項計畫已變複雜。

現代執行長穆諾茲在投資人大會上表示，規劃在2030年前，把油電車產品陣容從現行的八款擴增到至少18款，以刺激北美市場買氣，同時致力於推出專為歐洲、中國大陸與印度市場設計的電動車。

他說：「我們在北美的投資並非被動進行，這是長期策略的一環。」「目前這是獲利最豐的市場，未來也會如此，但我們不能只倚賴美國市場。」

他表示，現代汽車正力圖在重要市場落實本地生產，此外，未來車型也將搭載更先進的軟體與電池科技。

現代計劃在2030年前於全球投資77.3兆韓元（560億美元），力拼當年全球銷量達555萬輛，較今年目標高出約33%；屆時預料約六成銷量將來自油電、增程電動與純電等電氣化車款。

儘管美國是現代最大市場，但美國聯邦政府查緝非法移民的行動，使美韓關係緊張，也為南韓對美國3,500億美元的投資承諾投下陰影。

現代汽車與同集團的起亞，正在阿拉巴馬州與喬治亞州的工廠增產，以減輕關稅衝擊，同時也正在考慮從南韓外銷到美國的車輛，可否改由其他工廠生產。

美國 南韓 電動

相關新聞

美重振製造業 擬動用日本基金

美媒披露，川普政府正考慮動用日本的5,500億美元投資基金，推動重振美國製造業，將直接主導關鍵產業的重塑。但企業界對政府...

台灣承諾採購百億農產品 美農部長：助美再次領導世界

我國日前與美國業者於華府簽下農業採購意向書，總計4年採購額達100億美元，美國農業部長羅林斯（Brooke Rollin...

日銀利率不動 將賣日股ETF

日本銀行（央行）19日決議維持基準利率於0.5%不變，但意外有兩位決策官員投反對票，為總裁植田和男上任來首見，並且首度提...

美國加速電網發展 滿足AI用電

美國政府18日宣布新計畫，將加速發展電廠和電力傳輸網，以因應隨人工智慧（AI）激增的用電需求。

日本加強反傾銷調查 瞄準大陸

日本今年加大力道調查疑似出口傾銷案例，反映中國大陸的過度生產和出口價格下滑正影響到日本市場。

