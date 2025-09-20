關稅攪局…現代汽車降獲利展望 計劃大增油電車款衝銷量

南韓現代汽車（Hyundai）上調2025年的營收預期，但下修獲利展望，反映川普關稅可能的衝擊。該公司為刺激北美銷量，計劃在2030年前大幅增加油電車款。

彭博資訊報導，現代在18日召開投資人大會前夕，預估2025年營收將成長5%–6%，比1月的預期上修2個百分點，營業利益率預期則下修1個百分點至6%–7%。

執行長穆諾茲說，之所以調降今年的獲利展望，是考量到如果美韓貿易談判破局，關稅可能恢復到25%的水準。

為避開進口車關稅影響，現代正在美國加碼投資，但隨著該公司與樂金的喬治亞州電池廠本月稍早遭美國政府突襲查緝非法移民後，這項計畫已變複雜。

現代執行長穆諾茲在投資人大會上表示，規劃在2030年前，把油電車產品陣容從現行的八款擴增到至少18款，以刺激北美市場買氣，同時致力於推出專為歐洲、中國大陸與印度市場設計的電動車。

他說：「我們在北美的投資並非被動進行，這是長期策略的一環。」「目前這是獲利最豐的市場，未來也會如此，但我們不能只倚賴美國市場。」

他表示，現代汽車正力圖在重要市場落實本地生產，此外，未來車型也將搭載更先進的軟體與電池科技。

現代計劃在2030年前於全球投資77.3兆韓元（560億美元），力拼當年全球銷量達555萬輛，較今年目標高出約33%；屆時預料約六成銷量將來自油電、增程電動與純電等電氣化車款。

儘管美國是現代最大市場，但美國聯邦政府查緝非法移民的行動，使美韓關係緊張，也為南韓對美國3,500億美元的投資承諾投下陰影。

現代汽車與同集團的起亞，正在阿拉巴馬州與喬治亞州的工廠增產，以減輕關稅衝擊，同時也正在考慮從南韓外銷到美國的車輛，可否改由其他工廠生產。