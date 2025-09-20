日本加強反傾銷調查 瞄準大陸

日本今年加大力道調查疑似出口傾銷案例，反映中國大陸的過度生產和出口價格下滑正影響到日本市場。

日媒報導，截至8月為止，日本政府今年已發動四項反傾銷調查，超過1995年世界貿易組織（WTO）制定規則來任何一年的全年次數。日本至今進行過21項調查，在今年以前，最高次數為2012和2020年的各兩次。

日本調查躍增的背景是中國大陸的供過於求。儘管大陸內需因房市崩跌而下滑，陸企仍維持比他們目前需要還多的產量，並將國內賣不掉的產品出口。據日本鐵鋼聯盟，去年全球約70%的鋼材相關反傾銷調查都是針對大陸。

這也影響到南韓和台灣企業的策略。西村朝日律師事務所律師川合弘造表示：「以往一般出口到大陸的商品，如今轉向流入日本。」

在日本製鐵等四家日企要求下，日本經產省和財務省7月對大陸和台灣廠商生產的含鎳冷軋不鏽鋼發動反傾銷調查；上個月也對南韓和台灣生產的塑膠原料「雙酚A」展開調查。

美國總統川普的關稅政策已讓全球貿易失序。西村朝日事務所布魯塞爾辦公室代表藤井康次郎表示：「有可能各國無法出口到美國貨物轉到日本。」

日本政府目前面臨的一個挑戰是人力。經產省和財務省合計只有約40名員工負責這些調查。美國則有約300名。歐盟則有約60名，並正計劃增加。