美國加速電網發展 滿足AI用電

美國政府18日宣布新計畫，將加速發展電廠和電力傳輸網，以因應隨人工智慧（AI）激增的用電需求。

美國總統川普一上任就發布行政命令宣告「能源緊急狀態」，時值AI、資料中心和電動車迅速成長導致全美電力需求呈現20年來首度增加。

之前，能源部已下令數座預定永久關閉的燃煤和燃氣電廠繼續運轉，18日進一步向公用事業和區域電網經營者調閱資料，以了解這些利害關係人的近期投資機會、計畫整備度、預估電力需求成長，以及能源部或可協助解決的限制。

川普聲稱，迅速採用太陽能和風力發電導致美國電力供應不穩且成本高昂，但實際情況是，在可再生能源對電網新增供電占比最高的德州，可靠度已改善。

這項「加速發電」計畫將協助能源部確定如何運用補助款以及全國緊急授權，擴充發電和電網。能源部已取得數十億美元經費，並透過「貸款計畫署」等部門提供融資。能源部7月另砍掉一筆49億美元的貸款保證，影響從堪薩斯將風電和光電輸往中西部與東部的計畫。

此外，聯邦能源管理委員會（FERC）18日也採取行動強化電網安全性，批准並提出一套規定，目標是降低供應鏈、網路攻擊和極端嚴寒天氣擾亂供電等風險。