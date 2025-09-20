日銀利率不動 將賣日股ETF

日本銀行（央行）19日決議維持基準利率於0.5%不變，但意外有兩位決策官員投反對票，為總裁植田和男上任來首見，並且首度提及出售日股指數型基金（ETF）與日本不動產信託基金（J-REITs）資產的計畫，日圓兌美元19日盤中強升0.5%，日股漲幅收斂。

日銀結束為期兩天的決策會議，以七票支持對兩票反對，維持利率不變，符合市場預期，卻是植田上任以來首度有官員投下反對票。投反對票的官員包括高田創和田村直樹，希望升息1碼，凸顯日銀內部的鷹派壓力日增。

日銀也宣布，將開始出售ETF和J-REITs，同時避免「對金融市場的動盪影響」。日銀表示，每年出售約6,200億日圓ETF，金額為市值。這是日銀首度提及出售ETF的計畫。

日銀2010年起開始買進ETF，直到去年才停止，這段時間共以約37兆日圓買進ETF，如今市值約70兆日圓。按此出售步調推估，要花約112年才會賣完。

日銀也說，每年將出售50億日圓的J-REITs。不過，日銀並未提及開始銷售的時機，只說「會在完成必要的準備」時開始。

日銀總裁植田和男在會後記者會上表示，升息取決於美國關稅的影響，以及食品通膨，前者對日本的影響仍有限，後者的風險已現，但目前沒有重大擔憂。他也說前景仍存在很大的不確定性，日本將持續緊盯關稅造成的效應。

日圓兌美元19日盤中升值0.5%，報147.26日圓對1美元，日經225指數漲幅也縮小，從原本的1.2%收斂至0.5%。

策略師認為，即便日本執政黨自民黨要在10月4日舉行黨魁選舉、還有其他事件，日銀仍宣示將出售資產，暗示將穩步推動政策正常化。

同日公布的數據顯示，剔除生鮮食品的日本8月核心消費者物價指數（CPI）較去年同期上升2.7%，符合市場預期，仍高於日本央行2%的目標，但升幅為九個月來最低，表明日本家庭從不斷上漲的生活成本中獲得一些喘息機會。再剔除能源後的核心CPI年升3.3%，較7月的3.4%降溫，也符合分析師預期。