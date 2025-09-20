美重振製造業 擬動用日本基金

美媒披露，川普政府正考慮動用日本的5,500億美元投資基金，推動重振美國製造業，將直接主導關鍵產業的重塑。但企業界對政府干預的疑慮、日方對資金運用的歧見，及未來政府更迭對政策延續性的影響，將牽動計畫成敗。

報導指出，這筆基金將重點投資半導體、製藥、能源、關鍵礦產、造船及量子運算等領域。

符合條件的項目不僅可獲注資，還享有加速監管審查、租用聯邦土地和水域等優惠待遇，形同由政府挑選贏家。

這標誌著川普在影響民營部門方面開闢新路徑，使政府在重塑美國製造業的過程中扮演核心角色。

該計畫源自川普與日本簽訂的備忘錄。目前，美日備忘錄設立委員會，由美國商務部長盧特尼克主持，向川普推薦投資項目。項目成本美日各承擔50%，但美方可獲投資收益的90%。如果日方拒絕出資，川普可提高關稅反制。白宮說，日本的5,500億美元投資基金「將是推動美國下一個黃金時代」的關鍵。

盧特尼克發豪語，貿易協議將帶來前所未見的建廠規模。部分資金也可能用於支持大學研發專利，收益將與美國納稅人對半分。

但企業對向政府借款抱持謹慎態度，更希望透過簡化監管來推動投資。川普與盧特尼克私下討論過的項目包括燃氣渦輪機、學名藥工廠及新核電廠以及管道建設等。

據一些知情人士透露，根據政府官員正在討論的提議，美國將與公司合作建設新的美國設施，然後這些建築可能會被租賃出去，租期可能長達數十年。

盧特尼克在最近接受CNBC採訪時表示，美國與其他國家達成的貿易協議將促使「美國以前所未見的規模興建工廠」。一位駐美國的日本顧問表示，川普政府官員和日本團隊已經討論過，至少動用這5,500億美元中的一部分資金來幫助在美國建廠。

該顧問指出，情況仍在變化，關於如何使用這筆資金，還有十幾個其他提案正在考慮中。

川普不僅要直接主導關鍵產業，也可能形塑美國媒體業。川普18日結束對英國的國是訪問，在空軍一號專機上向記者說，美國的主要電視網「97%反對我」，但並未提出證據。

他宣稱是「在某處」看到統計數字。他認為，全國性電視網大多只對他做「負面報導」，但他仍輕易贏得總統大選。他認為，「也許應該吊銷他們的執照」。

川普及其共和黨盟友長期以來就抱怨美國主流媒體對保守派有偏見。

川普也多次呼籲CBS、ABC、NBC撤掉那些經常批評其政府的深夜喜劇節目主持人。