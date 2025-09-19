快訊

川習晚間熱線 高層頻繁互動釋訊號？學者解讀：美中正進入第三階段

一當18年…退休校長嘆「教育本質變了」 心倦：想拿回時間做自己

盯上蘋果人才和團隊！OpenAI傳找立訊代工生產 目標2026下半年推出

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
OpenAI據傳已委託立訊精密為其代工生產硬體裝置，預計最快2026下半年推出。路透
OpenAI據傳已委託立訊精密為其代工生產硬體裝置，預計最快2026下半年推出。路透

ChatGPT開發商OpenAI為了發展硬體事業，近幾個月來不只一直挖角蘋果的AI研發人員，也盯上了蘋果的設計、製造和供應鏈團隊，據傳幫蘋果生產iPhones和AirPods的立訊精密（Luxshare）已獲得OpenAI裝置的代工訂單，至少為其生產一項裝置。

美國科技媒體The Information引述知情人士報導，除了立訊外，OpenAI也已接觸了替蘋果組裝AirPods、HomePods和Apple Watches的陸廠歌爾（Goertek），為其未來產品共應播放器模組等零件。

知情人士表示，OpenAI已和供應商洽談生產的其中一項產品是類似沒有顯示器的智慧音箱。OpenAI也考慮生產眼鏡、數位錄音筆和智慧胸針，並且目標是在2026年下半年或2027上半年推出首款裝置。

OpenAI 蘋果 供應鏈

延伸閱讀

危險豪賭？甲骨文奪OpenAI 3千億美元大單 穆迪示警有這些風險

美股新循環啟動 長線仍具投資價值

Google Chrome迎戰AI瀏覽器大戰！全面整合Gemini功能 美國先體驗

蘋果折疊iPhone在台試產⋯網猜在桃園、土城！反憂股價腰斬

相關新聞

盯上蘋果人才和團隊！OpenAI傳找立訊代工生產 目標2026下半年推出

ChatGPT開發商OpenAI為了發展硬體事業，近幾個月來不只一直挖角蘋果的AI研發人員，也盯上了蘋果的設計、製造和供...

美股早盤／市場聚焦川習通話成果 道瓊漲逾百點！英特爾跌3.6%

美股三大指數19日早盤小幅上漲，道瓊工業指數漲逾百點，市場靜候川習通話的成果。

力拼「茶界星巴克」！這家日本抹茶百年老店將在巴黎展店

日本「辻利茶舖」10月將在巴黎開張，販賣抹茶飲料和甜點，將是這間九州百年抹茶老店，自新冠疫情以來，首度在海外展店。

危險豪賭？甲骨文奪OpenAI 3千億美元大單 穆迪示警有這些風險

美國信評機構穆迪（Moody's）雖未做出降級動作，但對美國科技巨擘甲骨文（Oracle）與ChatGPT開發商Open...

重演2008年危機？「房貸求助」Google搜尋暴增 專家：完美風暴尚未成形

根據美國社群媒體流傳的一張圖表，「房貸求助」的網路搜尋量近期突然激增，引發2008年法拍屋危機重演的疑慮。但經濟學家表示...

投資人靜待川習通話登場 亞股走勢不一

亞洲股市今天走勢不一，美國聯邦準備理事會（Fed）本週宣布去年12月來首度降息後，市場焦點轉向美國總統川普與中國國家主席...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。