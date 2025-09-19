盯上蘋果人才和團隊！OpenAI傳找立訊代工生產 目標2026下半年推出

ChatGPT開發商OpenAI為了發展硬體事業，近幾個月來不只一直挖角蘋果的AI研發人員，也盯上了蘋果的設計、製造和供應鏈團隊，據傳幫蘋果生產iPhones和AirPods的立訊精密（Luxshare）已獲得OpenAI裝置的代工訂單，至少為其生產一項裝置。

美國科技媒體The Information引述知情人士報導，除了立訊外，OpenAI也已接觸了替蘋果組裝AirPods、HomePods和Apple Watches的陸廠歌爾（Goertek），為其未來產品共應播放器模組等零件。

知情人士表示，OpenAI已和供應商洽談生產的其中一項產品是類似沒有顯示器的智慧音箱。OpenAI也考慮生產眼鏡、數位錄音筆和智慧胸針，並且目標是在2026年下半年或2027上半年推出首款裝置。