美股早盤／市場聚焦川習通話成果 道瓊漲逾百點！英特爾跌3.6%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
市場聚焦川習通話成果，美股三大指數19日早盤小幅上漲。路透社
美股三大指數19日早盤小幅上漲，道瓊工業指數漲逾百點，市場靜候川習通話的成果。

標普500指數漲0.1%、那斯達克指數漲近0.3%。費城半導體指數跌0.8%、台積電ADR跌1.9%。前市因獲輝達入股而大漲的英特爾，早盤跌3.6%。此前花旗分析師將英特爾的投資評級從「中立」下調至「賣出」，認為這家陷入困頓的晶片製造商的估值偏高。特斯拉漲2.5%，

美國總統川普總統與中國國家主席習近平的通話正在進行中，可能牽動TikTok的命運，以及這全球前兩大經濟體的貿易關係。白宮官員表示，這場對話從美東時間上午8時展開。外界預料，川普稍後將透過社群媒體分享會談最新進展。

華爾街本周有望繳出亮眼漲幅。標普500與道瓊指數一周來分別上漲0.9%與0.8%，那斯達克則上漲1.8%。羅素2000指數表現更佳，一周來上漲3%，正邁向連續第七周收紅。

紐約大學史登商學院教授達摩達蘭表示：「市場能撐住全靠企業財報數字。只要財報持續出爐，引發股市回調的催化劑就付之闕如。」他說，股市上漲不單單只靠科技巨頭與科技股，而是全盤上漲。

