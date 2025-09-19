力拼「茶界星巴克」！這家日本抹茶百年老店將在巴黎展店

日本「辻利茶舖」10月將在巴黎開張，販賣抹茶飲料和甜點，將是這間九州百年抹茶老店，自新冠疫情以來，首度在海外展店。

辻利茶舖2010年在台灣開設首間海外店面，之後迅速拓展至新加坡、中國大陸、泰國等其他亞洲國家，並在2016年進入英國、加拿大和紐西蘭市場。香港和澳洲店面在疫情期間歇業，巴黎的新店將使辻利茶舖的海外店面數量回到40間，未來還可能進軍中東地區。

辻利茶舖的目標是成為茶界的星巴克，將本土成功配方帶到世界各地。執行長辻四郎（音譯）說：「許多人認為抹茶只是另一種口味，但它事實上是可以和世界分享的日本文化內涵」。

辻利茶舖去年出口15公噸抹茶至各地店面，若以每杯5-6公克用量計算，相當於全球在辻利茶舖消費了250萬-300萬杯的抹茶飲料。

辻四郎以15年的時間摸索出自家配方，他表示，「我們是九成基本功加一成趣味性」。「基本功」指的是對抹茶嚴格品管，包含確保顆粒介於13-22微米之間，水分含量為4%-5.2%等，也會鑑定抹茶的亮度和色彩。

開發地區性的品項，則是趣味所在。辻利茶舖在台灣使用芒果、在加拿大則用楓糖漿，也在菲律賓推出自家版本的「哈囉哈囉」（halo-halo）冰淇淋，英國則有英式三層下午茶甜點。

辻利茶舖創始於一百年前的北九州市。辻四郎是辻利右衛門19世紀中葉在京都宇治創辦製茶公司後的第六代經營者。辻四郎說，「我們希望強調品牌在小鎮發跡、將抹茶帶到全世界的故事」。