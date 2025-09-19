危險豪賭？甲骨文奪OpenAI 3千億美元大單 穆迪示警有這些風險

美國信評機構穆迪（Moody's）雖未做出降級動作，但對美國科技巨擘甲骨文（Oracle）與ChatGPT開發商OpenAI的3,000億美元人工智慧（AI）基建合約，仍指出多項潛在風險。其他專家也認為這對兩公司而言將是一場「危險豪賭」，擔心可能導致AI泡沫化。

路透引述華爾街日報報導，OpenAI日前與甲骨文簽訂一筆3,000億美元合約，未來五年將向甲骨文採購算力，成為該公司歷來簽訂的最大筆雲端合約之一。甲骨文新取得的營收也將大部分來自這筆交易。

穆迪分析師在17日報告中提到這筆合約，但未點名參與的公司。他們表示，這筆合約凸顯了甲骨文AI基建事業的「巨大潛力」，但他們也再度提到7月下調甲骨文信評展望時所提到的多項風險。

穆迪所警告的主要風險之一是，甲骨文仰賴來自少數AI公司的大型承諾做為營運資金的事業模式，所產生的「交易對手風險」。穆迪分析師表示：「交易對手風險永遠是任何一種專案投資的主要考量，畢竟這高度仰賴來自單一交易對手的營收。」「而且我們認為，甲骨文的資料中心規模，不是全球最大也是數一數二的專案投資。」

這群分析師也指出，甲骨文的債務將會增加得比其稅息折舊攤銷前獲利（EBITDA）還快，這將導致該公司在EBITDA開始超越其負債前，預期將使用更高的信用槓桿，「在達成損益兩平前，自由現金流也將可能很長一段時間呈現負值」。

不只是穆迪對甲骨文與OpenAI這筆合約感到擔憂，賓州大學工程與電腦科學教授班傑明．李（音譯）也表示，這個發展對兩公司而言將是一場「危險豪賭」，因為可能導致資料中心算力進一步過度投資。

班傑明．李向MarketWatch表示，目前AI推論工作量的未來還充滿不確定性，因為需求取決於個人和企業的「技術採納」步伐。如果沒有一個明確的殺手級應用軟體（App）帶動需求，雲端基建支出可能會超前技術採納。

隨著投資人開始質疑AI所能帶來的收入何時才會實現，欠缺殺手級軟體這一點已讓許多軟體大廠今年股價受到壓力。

班傑明．李並指出，隨著企業在特定作業上採用更有效率的模型，大型資料中心算力的需求可能趨平；這個趨勢將隨著更厲害的AI應用出現而加速。「打造更大模型的報酬可能會逐漸萎縮」。

不過，班傑明．李仍認同其他專家看法，對這些資料中心未來得到充分運用有信心，但也不敢排除有「股價泡沫破滅」的可能性。