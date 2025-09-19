快訊

真的出事了！幻藍小熊赴美突遭海關攔截全團遣返 經紀公司急發聲

不花大錢也能升等頭等艙？旅遊達人曝4大關鍵技巧 網驚：長知識

獨／2026藍白能否合？郝龍斌稱若當選藍主席推1機制：拉下民進黨

危險豪賭？甲骨文奪OpenAI 3千億美元大單 穆迪示警有這些風險

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
甲骨文和OpenAI簽訂3,000億美元的AI基建合約，信評機構穆迪和其他專家都對此表達擔心和示警。路透
甲骨文和OpenAI簽訂3,000億美元的AI基建合約，信評機構穆迪和其他專家都對此表達擔心和示警。路透

美國信評機構穆迪（Moody's）雖未做出降級動作，但對美國科技巨擘甲骨文（Oracle）與ChatGPT開發商OpenAI的3,000億美元人工智慧（AI）基建合約，仍指出多項潛在風險。其他專家也認為這對兩公司而言將是一場「危險豪賭」，擔心可能導致AI泡沫化。

路透引述華爾街日報報導，OpenAI日前與甲骨文簽訂一筆3,000億美元合約，未來五年將向甲骨文採購算力，成為該公司歷來簽訂的最大筆雲端合約之一。甲骨文新取得的營收也將大部分來自這筆交易。

穆迪分析師在17日報告中提到這筆合約，但未點名參與的公司。他們表示，這筆合約凸顯了甲骨文AI基建事業的「巨大潛力」，但他們也再度提到7月下調甲骨文信評展望時所提到的多項風險。

穆迪所警告的主要風險之一是，甲骨文仰賴來自少數AI公司的大型承諾做為營運資金的事業模式，所產生的「交易對手風險」。穆迪分析師表示：「交易對手風險永遠是任何一種專案投資的主要考量，畢竟這高度仰賴來自單一交易對手的營收。」「而且我們認為，甲骨文的資料中心規模，不是全球最大也是數一數二的專案投資。」

這群分析師也指出，甲骨文的債務將會增加得比其稅息折舊攤銷前獲利（EBITDA）還快，這將導致該公司在EBITDA開始超越其負債前，預期將使用更高的信用槓桿，「在達成損益兩平前，自由現金流也將可能很長一段時間呈現負值」。

不只是穆迪對甲骨文與OpenAI這筆合約感到擔憂，賓州大學工程與電腦科學教授班傑明．李（音譯）也表示，這個發展對兩公司而言將是一場「危險豪賭」，因為可能導致資料中心算力進一步過度投資。

班傑明．李向MarketWatch表示，目前AI推論工作量的未來還充滿不確定性，因為需求取決於個人和企業的「技術採納」步伐。如果沒有一個明確的殺手級應用軟體（App）帶動需求，雲端基建支出可能會超前技術採納。

隨著投資人開始質疑AI所能帶來的收入何時才會實現，欠缺殺手級軟體這一點已讓許多軟體大廠今年股價受到壓力。

班傑明．李並指出，隨著企業在特定作業上採用更有效率的模型，大型資料中心算力的需求可能趨平；這個趨勢將隨著更厲害的AI應用出現而加速。「打造更大模型的報酬可能會逐漸萎縮」。

不過，班傑明．李仍認同其他專家看法，對這些資料中心未來得到充分運用有信心，但也不敢排除有「股價泡沫破滅」的可能性。

穆迪 風險 OpenAI 甲骨文

延伸閱讀

Google Chrome迎戰AI瀏覽器大戰！全面整合Gemini功能 美國先體驗

獲 AI 伺服器冷卻系統大廠大單！瀧澤科「取消無薪假」正常開工了

甲骨文14兆AI肥單之謎！靠OpenAI助攻 訂單一季增230％、創辦人登1日全球首富

甲骨文星際之門 台鏈搶進 下一個兆美元市值企業就是它！

相關新聞

投資人買美國股債 為何卻又做空美元？關鍵在「這類交易」

今年稍早，市場充斥著「拋售美國」焦慮，但從現在的結果，這種焦慮言過其實，全球投資人真正的行為模式反而更像「避免美國風險」...

危險豪賭？甲骨文奪OpenAI 3千億美元大單 穆迪示警有這些風險

美國信評機構穆迪（Moody's）雖未做出降級動作，但對美國科技巨擘甲骨文（Oracle）與ChatGPT開發商Open...

重演2008年危機？「房貸求助」Google搜尋暴增 專家：完美風暴尚未成形

根據美國社群媒體流傳的一張圖表，「房貸求助」的網路搜尋量近期突然激增，引發2008年法拍屋危機重演的疑慮。但經濟學家表示...

投資人靜待川習通話登場 亞股走勢不一

亞洲股市今天走勢不一，美國聯邦準備理事會（Fed）本週宣布去年12月來首度降息後，市場焦點轉向美國總統川普與中國國家主席...

日本央行利率不變 開始出售ETF續邁向貨幣政策正常化

在政治不確定性與經濟疑慮持續下，日本中央銀行日本銀行（Bank ofJapan）今天決議利率不變，但表示將開始出售先前實...

日銀計劃減持日股ETF 日圓應聲走強、東京股市收黑

日本中央銀行日本銀行（BOJ，日銀）今天一如預期維持基準利率於0.5%不變，並表示將開始出售日股ETF（指數股票型基金）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。