重演2008年危機？「房貸求助」Google搜尋暴增 專家：完美風暴尚未成形

根據美國社群媒體流傳的一張圖表，「房貸求助」的網路搜尋量近期突然激增，引發2008年法拍屋危機重演的疑慮。但經濟學家表示，真實情況沒有那麼糟。

報導指出，這張圖表最早由社群平台X的用戶提及，博弈網站Polymarket甚至在X貼文上加註警語「最新消息：『房貸求助』搜尋量超越2008房貸危機」。不過，Google趨勢顯示，儘管「房貸求助」搜尋熱度近來確實竄高，其搜尋量上次觸及高點是在2009年，而非2008年。

在此之前，「房貸求助」的搜尋熱度上次攀高是在2020年3月新冠疫情初期，但也不如2009年的水準。

Google趨勢顯示的並非確切的搜尋量，而是自2004年Google上市以來，某一關鍵字普遍程度的估計值。因此，這僅能反映人們在線上查找的主題，無法透露有多少屋主陷入困境。搜尋「房貸求助」者，可能財務穩定，只是預防性地查詢房貸相關協助，或只是用戶在找人幫忙取得房貸。

但根據Google趨勢，其他的相關搜尋在過去三個月來熱度提升，透露人們正日益尋找能幫忙支付房貸的慈善機構，或房貸補助獎勵、政府津貼等。

洲際交易所（ICE）數據顯示，7月房貸拖欠逾90天的屋主年增3萬，其中由美國聯邦住宅管理局（FHA）支持的房貸占52%。ICE指出，FHA房貸一般由首購族和低收入家庭使用，是房市「最主要的壓力來源」。

而多數屋主使用的傳統房貸，拖欠率遠低於FHA和退伍軍人（VA）房屋貸款。專家表示，儘管有些屋主壓力升高的證據，還不足以敲響警鐘。此外，法拍屋數量也遠低於疫情前的水準。

Realtor.com經濟學者Krimmel說，網路上說房市可能像2007-2009年金融危機時期一樣，面臨大量法拍屋，這個理論就目前來看並不成立，「我會更加留意當地勞動市場疲軟的情形，以及在2022年的幾次升息後，購屋量大，且房價正在下跌的地區」。

他認為：「要讓2008年事件重演的『末日』的理論成真，需要發生『完美風暴』：裁員、房價下跌以及剛買房比率偏高。好消息是，這些似乎很少發生，而且都侷限在特定地區。」