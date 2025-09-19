投資人靜待川習通話登場 亞股走勢不一

快訊

中央社／ 香港19日綜合外電報導
亞洲股市今天走勢不一，美國聯邦準備理事會（Fed）本週宣布去年12月來首度降息後，市場焦點轉向美國總統川普與中國國家主席習近平今天稍晚將舉行的通話。 示意圖／AI生成
亞洲股市今天走勢不一，美國聯邦準備理事會（Fed）本週宣布去年12月來首度降息後，市場焦點轉向美國總統川普與中國國家主席習近平今天稍晚將舉行的通話。

法新社報導，日本央行今天雖維持基準利率不變，但外界普遍預期日本央行今年稍後可能升息，也增添市場賣壓。

Fed及其主席鮑爾（Jerome Powell）本週雖未如外界期待對未來是否進一步降息表態，但市場氣氛仍偏正向。

聯準會本週決議去年12月以來首度調降利率，此前一連串數據顯示，美國勞動市場成長趨緩，有助抵消居高不下的通膨壓力。

市場密切觀察的未來動向指標顯示，Fed今年可能再降息兩次，但鮑爾強調，未來決策須視經濟數據表現而定。

美國總統川普與中國家主席習近平預定今天稍晚舉行6月以來首度通話。川普事前告訴媒體，雙方將討論熱門短影音平台TikTok相關事宜。

東京股市今天開高收低，上海、首爾、台北股市也收跌。香港股市收平，雪梨、威靈頓及馬尼拉股市則收漲。

美國 川普 亞股 習近平 日本央行

