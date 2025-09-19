新疆對美出口大增 前8月年增3位數
根據中國海關數據，儘管新疆因人權指控面臨貿易限制與抵制，今年前8個月新疆對美國出口額，比去年同期出現3位數成長。
法新社報導，北京當局強烈否認相關指控，表示在新疆的政策已根除極端主義，並促進當地發展。
不過，美國政府持續對新疆實施貿易限制。華府今年1月又以涉嫌強迫勞動為由，禁止數十家中國企業進口商品。
然而，根據中國海關昨天公布的數據顯示，1至8月期間，新疆對美出口額年增273.4%，達25億美元。至於增長原因，目前尚未明朗。
人權團體指控中國在新疆境內建立的拘留設施，拘禁逾百萬多為維吾爾族的穆斯林，這些設施充斥暴力、酷刑、強迫勞動、政治灌輸及其他侵害行為。
北京方面則表示，這些設施過去是自願參與的職業培訓中心，在學員「畢業」後已於幾年前關閉。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言