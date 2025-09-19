投資人買美國股債 為何卻又做空美元？關鍵在「這類交易」

今年稍早，市場充斥著「拋售美國」焦慮，但從現在的結果，這種焦慮言過其實，全球投資人真正的行為模式反而更像「避免美國風險」，在繼續搶購美國股票和債券之餘，也同時購買衍生金融商品來保護這些投資，以防美元進一步下跌。

彭博資訊報導，德意志銀行（Deutsche Bank）的資料顯示，約略從今年中開始，流入投資美國資產且有對美元避險的指數型基金（ETF）資金，超過了未避險的ETF，為近十年來首見。德銀說，這種轉變的速度為前所未見。

Nuveen駐倫敦的全球投資策略師庫柏表示，在美國總統川普今年4月公布懲罰性的對等關稅後，「美國市場例外論」仍在，只是擁有「嶄新面貌」：避免曝險於美元。

這種避險操作常涉及以衍生性金融商品押注美元貶值，也部分解釋了為何美國股市持續上漲、美元卻始終徘徊在2022年來低點附近，而美國聯準會（Fed）可能進一步降息的前景又推波助瀾，因為這會降低全球投資人的匯率避險成本變得更便宜。

1兆美元浪潮

Ninety One資產管理研究主管馬塔尼認為，還將有大量這類「避免美國風險」交易，並估算新一波美元避險浪潮最終規模可能累積到1兆美元，而這也只是讓持有超過30兆美元美國股票與債券的全球投資人，將避險部位回復到2010年代的水準。

道富銀行（State Street）、德銀、法國巴黎銀行（BNP Paribas）與法國興業銀行（Societe Generale）等機構都預測，這波避險潮將壓低美元直到明年。

這個壓力意味著，美元至少將難以收復今年來約9%的失土，特別是歐洲央行（ECB）近期依然可能維持利率不變，而日本銀行（央行）預料最快今年稍晚將升息。

外國投資人最常用的避險方法之一，是賣出美元遠期合約以鎖定匯率，從而加劇美元在即期市場的賣壓。交易成本主要取決於美元與相應貨幣匯率之間的利差。

4月催化劑

川普4月宣布對等關稅後，撼動投資人對美元的信心，當時美國股匯債同步下跌，資金轉向瑞士法郎、歐元及日圓等其他貨幣避險。後來雖然美國資產反彈，特別是股票持續上漲，美元上半年的表現卻仍是1970年代以來最差。國際清算銀行（BIS）說，非美投資人的避險操作是美元4、5月走弱的「重要因素」。

除了關稅，川普頻頻施壓聯準會（Fed）降息，也在弱化強勢美元的論述。倫敦標準銀行策略師巴羅說：「若市場揣測Fed是因白宮壓力而降息刺激經濟，那麼喜愛美股、短期美債、卻討厭美元的投資邏輯，就說得通了。」

外國投資人熱愛美債的最新證據，為財政部周四公布的數據顯示，海外投資人7月持有的美國公債金額創新高。

道富策略師費里奇說，「外國人不太可能出售美國資產，更可能的做法是提高避險比率」，「避險比率對美元題材至關重要」。