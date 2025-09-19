Google Chrome迎戰AI瀏覽器大戰！全面整合Gemini功能 美國先體驗

Google在不必被迫出售Chrome瀏覽器事業後，正把人工智慧（AI）模型Gemini全面整合到Chrome瀏覽器，以強化AI搜尋，抵禦來自OpenAI和Perplexity等AI新創公司的競爭。

Google於18日發表部落格文章表示，正針對美國的Mac與Windows用戶、以及行動裝置用戶，推出Chrome瀏覽器的Gemini擴充元件，語言設定為英文。

用戶能向Gemini尋求幫助，包括了解特定網頁的內容、跨分頁作業，或是在單一分頁從事更多工作，例如排定會議時程或搜尋YouTube影音。

新的Gemini版Chrome（Gemini in Chrome）更深度整合Google日曆、YouTube及地圖等Google應用程式（App），讓用戶不必切換網頁便能使用這些服務。此前，Google用戶若要Gemini版Chrome，必須先註冊使用特定Google訂閱產品。

Google也宣布Gemini版Chrome將有新的代理人功能，用戶未來幾個月將能要求Gemini代理人從事特定任務，包括預約理髮、訂購每周的食品百貨，也能尋找之前造訪的網頁、摘要多個網站的內容等。這項代理人功能之前是Google內部服務「水手計畫」（Project Mariner）的一環，廣受員工歡迎。

Google未來幾周也將針對Google Workspace企業生產力產品的用戶，推出Gemini版Chrome，且用戶將擁有「企業級的資料保護」。

網路瀏覽器作為用戶取得線上資訊與內容的門戶，已成為消費者AI爭霸戰的核心，許多AI業者都正推出瀏覽器，試圖擴大掌控消費者體驗，打破Google和蘋果稱霸的局面，例如Anthropic在8月推出以瀏覽器為基礎、靠其Claude AI模型驅動的AI代理人，Perplexity也在7月發表Comet瀏覽器供付費用戶使用，OpenAI在1月發表代理人服務Operator，讓用戶能用瀏覽器完成購物等任務後，據傳正以開源碼的Chromium研發自家瀏覽器。