快訊

書偉父親過世！相信音樂證實噩耗 Energy今晚演出5缺1

成交量近6千億、台積電殺尾盤爆量跌15元 拖累大盤挫190點收25,578點

婆婆猝死怕被責怪 ！陸媳拖行李箱棄屍淡水河 警求媽祖連擲5聖筊找回

Google Chrome迎戰AI瀏覽器大戰！全面整合Gemini功能 美國先體驗

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
Google正把人工智慧（AI）模型Gemini全面整合到Chrome瀏覽器，以強化AI搜尋。歐新社
Google正把人工智慧（AI）模型Gemini全面整合到Chrome瀏覽器，以強化AI搜尋。歐新社

Google在不必被迫出售Chrome瀏覽器事業後，正把人工智慧（AI）模型Gemini全面整合到Chrome瀏覽器，以強化AI搜尋，抵禦來自OpenAI和Perplexity等AI新創公司的競爭。

Google於18日發表部落格文章表示，正針對美國的Mac與Windows用戶、以及行動裝置用戶，推出Chrome瀏覽器的Gemini擴充元件，語言設定為英文。

用戶能向Gemini尋求幫助，包括了解特定網頁的內容、跨分頁作業，或是在單一分頁從事更多工作，例如排定會議時程或搜尋YouTube影音。

新的Gemini版Chrome（Gemini in Chrome）更深度整合Google日曆、YouTube及地圖等Google應用程式（App），讓用戶不必切換網頁便能使用這些服務。此前，Google用戶若要Gemini版Chrome，必須先註冊使用特定Google訂閱產品。

Google也宣布Gemini版Chrome將有新的代理人功能，用戶未來幾個月將能要求Gemini代理人從事特定任務，包括預約理髮、訂購每周的食品百貨，也能尋找之前造訪的網頁、摘要多個網站的內容等。這項代理人功能之前是Google內部服務「水手計畫」（Project Mariner）的一環，廣受員工歡迎。

Google未來幾周也將針對Google Workspace企業生產力產品的用戶，推出Gemini版Chrome，且用戶將擁有「企業級的資料保護」。

網路瀏覽器作為用戶取得線上資訊與內容的門戶，已成為消費者AI爭霸戰的核心，許多AI業者都正推出瀏覽器，試圖擴大掌控消費者體驗，打破Google和蘋果稱霸的局面，例如Anthropic在8月推出以瀏覽器為基礎、靠其Claude AI模型驅動的AI代理人，Perplexity也在7月發表Comet瀏覽器供付費用戶使用，OpenAI在1月發表代理人服務Operator，讓用戶能用瀏覽器完成購物等任務後，據傳正以開源碼的Chromium研發自家瀏覽器。

Gemini OpenAI 消費者

延伸閱讀

美銀示警：科技業砸錢拚AI 暗藏風險

台中即時災情網頁竟出現「找小姐」字眼 消防局：Google顯示異常

不是詐騙！快檢查LINE帳號 綁定Apple帳號或Google帳號換機更安心

AI摘要吃掉點閱率？《滾石》出版商怒告Google「偷新聞」衝擊收益

相關新聞

Google Chrome迎戰AI瀏覽器大戰！全面整合Gemini功能 美國先體驗

Google在不必被迫出售Chrome瀏覽器事業後，正把人工智慧（AI）模型Gemini全面整合到Chrome瀏覽器，以...

日銀維持基準利率不變「一因素」可能支持日銀年底前升息

美國聯準會（Fed）如市場預期將基準利率下調0.25個百分點，同時，日本銀行（BOJ）連續五次維持利率不變，並宣布啟動E...

HBM4 規格戰升溫：輝達盯緊10Gbps目標、SK海力士被看好稱霸初期供應

根據研調機構集邦（TrendForce）最新觀察指出，因應超微（AMD）計畫於 2026 年推出 MI450 Helio...

FedEx上季財報優於預期 營運展現韌性 股價盤後漲逾5%

包裹運送業者聯邦快遞（FedEx）上季營收與獲利都優於預期，並且恢復更新全年財測，暗示貿易不確定性日益降低，激勵股價盤後...

輝達靠攏英特爾 台積電該緊張？分析師這樣看

輝達（Nvidia）將投資英特爾（Intel）50億美元，此舉無疑為這家目前美國唯一能生產先進運算晶片的製造商帶來一場及...

軟銀願景基金擬裁員20% 資源轉向AI

知情人士透露，軟銀集團專注於投資新創公司的願景基金（Vision Fund），正考慮裁減多達20%的員工，凸顯軟銀執行長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。