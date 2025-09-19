快訊

日銀維持基準利率不變「一因素」可能支持日銀年底前升息

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
日本銀行（BOJ）19日會議維持利率不變。本報資料照片
美國聯準會（Fed）如市場預期將基準利率下調0.25個百分點，同時，日本銀行（BOJ）連續五次維持利率不變，並宣布啟動ETF及房地產投資信託拋售計劃，日圓兌美元一度短暫強升至接近147，市場預期，因為日銀官員偏鷹派言論，年底前仍有升息可能。

日銀19日以7比2票數通過利率決議，決定維持0.5%的基準利率不變，符合市場預期。根據日銀說法，日本經濟正處於溫和復甦階段，出口與產出整體趨勢平穩，通膨預期僅溫和上升。

關於核心CPI（剔除生鮮食品），日銀認為，近期食品價格上漲的影響將逐步消退，但受經濟放緩影響，核心CPI可能仍將持續低迷。8月日本核心CPI年增率降至3.3%，整體通膨年增率則回落至2.7%，低於市場預期。

此外，日銀宣布，每年將出售約3300億日元ETF，並以約50億日元的速度出售房地產投資信託，出售速度將視市場情況調整。

銀行業者分析，短線來看，因日本通膨走軟使日圓兌美元有下行壓力，但日銀官員的鷹派言論讓市場預期10月仍有升息可能，具體而言，仍需留意日本經濟數據變化及日銀後續調整資產出售速度。

日銀 通膨 日本銀行

