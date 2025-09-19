FedEx上季財報優於預期 營運展現韌性 股價盤後漲逾5%

快訊

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
聯邦快遞（FedEx）上季營收與獲利都優於預期。美聯社
包裹運送業者聯邦快遞（FedEx）上季營收與獲利都優於預期，並且恢復更新全年財測，暗示貿易不確定性日益降低，激勵股價盤後大漲逾5%。

FedEx在止於8月31日的年度第1季（上季）營收222.4億美元，經調整後淨利年增2.2%至9.12億美元，經調整後每股盈餘（EPS）3.83美元，都高於市場預期。分析師原本預估，受到美國終結小額包裹免關稅政策的影響，FedEx上季EPS會低於一年前。

雖然國際平均每日出口量下滑3%，但包含國內包裹的整體平均每日包裹量增長4%，每件包裹營收也增加2%。受惠於美國消費者支出強韌，上季美國的平均每日送貨量成長5%，帶動營業利益率攀升至6%。FedEx Freight營運結果則因為營收減少與薪資提高而下滑。

FedEx執行長蘇布拉瑪尼亞（Raj Subramaniam）表示，儘管全球貿易環境的劇烈動盪與高度不確定性，上季財報彰顯該公司貨運網所建立的韌性。

FedEx預期，全年營收將成長4%-6%，也高於華爾街預測，全年EPS則將介於17.20-19美元，中位數為18.10美元，略低於預期。FedEx在6月公布之前一季的財報時，並未公布更新後的財測。

客戶長凱菈蕾（Brie Carere）表示，全球關稅使上季營收減少1.5億美元，預料每季都將承受同等幅度的影響，若加上其他營收壓力與支出，貿易政策全年造成10億美元的逆風。

