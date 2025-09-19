輝達靠攏英特爾 台積電該緊張？分析師這樣看

輝達（Nvidia）將投資英特爾（Intel）50億美元，此舉無疑為這家目前美國唯一能生產先進運算晶片的製造商帶來一場及時雨。然而，這是否對台積電（TSMC）構成重大威脅？彭博分析師認為，目前看來未必。

這項合作首先可被視為輝達對英特爾投下的一張信任票，顯著提升後者晶圓代工業務的聲譽，它同時表明，大型客戶已開始積極探索台積電以外的替代選擇。

要強調的是，這項合作並非立即將輝達的晶片訂單轉給英特爾，而是雙方共同開發新一代個人電腦及資料中心用的晶片，性質更接近一種策略聯盟。這筆交易也能給輝特帶來商業優勢，包括鞏固其在x86生態系統中的地位，英特爾在該領域依然占有相當影響力。

但外界會懷疑：輝達此次入股英特爾，究竟純粹基於商業邏輯，還是為了維持與華盛頓當局的良好關係？在當前環境下，政治支持的重要性已達空前高峰。

從供應鏈韌性的角度來看，此舉反映輝達正積極管理生產風險。目前輝達的先進晶片幾乎完全依賴台積電代工，一旦美中衝突加劇，這種依賴可能構成致命弱點。透過支持英特爾，輝達實則進行避險。

至於台積電能否維繫霸業，關鍵仍在於英特爾能否匹敵台積電的產品性能與製程良率，這些是台積電主宰市場的核心指標。

此外，台積電在高階晶片製造，如2奈米與3奈米製程，以及先進封裝技術上的優勢，使其在AI晶片需求強勁的環境裡保持韌性，相對不易受到美國新關稅政策的影響。

不過，彭博分析師指出，台積電的獲利短期內仍面臨若干風險，包括在海外（尤其是美國）快速擴張導致營運成本上升、新製程量產初期的高昂成本；以及現有成熟製程產能未能充分利用等問題。